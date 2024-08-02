Чого очікувати світові, якщо Росія виграє війну в Україні: думка Ющенка

Про це пише Первая Лента з посиланням на інтерв’ю експрезидента «Апострофу». Ющенко стверджує, що перемога Росії стане кінцем для Європи.

Колишній президент зазначає, що перемога Росії «не повинна бути можливою за жодних обставин». На цьому має наголошувати українська сторона під час переговорів із західними партнерами. Водночас від того, як завершиться війна в Україні, залежить майбутнє всієї західної цивілізації.

За словами Ющенка, Росія є терористичним режимом з ядерним арсеналом, яку можуть підсилити інші союзники, зокрема, КНДР, Іран або навіть Китай.

Експрезидент порівняв можливу перемогу Росії з перемогою Гітлера у Другій світовій війні та поділився думкою, чого очікувати світові, якщо Кремль не програє.

Ющенко наголошує, що наслідки перемоги Росії важко навіть уявити, але Європа точно опиниться у стані війни.

«Наслідки важко помислити. Це однозначно тотальна руйнація, війна, геноцид і глобальний голод. Це концтабір на території Європи, коли залізна завіса не розділить, а закриє собою європейський континент», — висловився політик.

Третій президент зазначає, що РФ не зупиниться на Україні, а піде далі – під прицілом агресора вже країни Балтії та Північної Європи.

«Вихід з України не зупинить її, і Росія вже позначила вектори, куди піде далі. Думаю, що це Балтійські країни та Північна Європа», — ділиться прогнозом Ющенко.

Раніше ПЛ писала про те, чому відносини Зеленського та Гарріс не можна назвати «теплими» та що це означає для України.