Чому відносини Зеленського та Гарріс не можна назвати «теплими» та що це означає для України

Журналіст Саймон Шустер написав у Time про зустріч Гарріс і президента Володимира Зеленського на полях Мюнхенської безпекової конференції 2022 року. Про це передає Первая Лента.

За словами Шустера, політики погодились, що напад Росії з великою ймовірністю відбудеться найближчим часом.

Зеленський закликав США ввести превентивні санкції, запевняючи, що вони змусять російського диктатора Володимира Путіна переглянути своє рішення про вторгнення. Він також просив надати Україні всю необхідну зброю — зокрема зенітні системи, винищувачі та артилерію.

Як зазначили українські посадовці, які були присутні під час зустрічі, Гарріс відкинула обидві пропозиції.

За словами співрозмовника у Білому домі, США вважали загрозу санкцій ефективнішим засобом стримування, аніж їхнє запровадження. А надання зброї, як стверджували в адміністрації Байдена, могло б зміцнити переконання Путіна, що Україна є «державою-клієнтом НАТО».

Водночас джерело зазначило, що віцепрезидентка Гарріс була рішучим прихильником тривалої підтримки народу України, який захищається від жорстокої агресії Росії.

У Time вважають, що зустріч 2022 року «задала тон у відносинах» Зеленського та Гарріс, які можна назвати відверто холодними.

Варто також зазначити, що Гарріс ніколи не була в Україні, але із Зеленським зустрічалась шість разів.

Як пише Шустер, під час зустрічей з українськими посадовцями в останні роки віцепрем’єрка справді виявляла співчуття до їхньої долі, але, як сказав один з них, вона скоріше робила це «відповідно до протоколу».

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