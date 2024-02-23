Угорщина знову потрапила у скандал через війну в Україні

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на заяву кореспондента «Радіо Свобода» Рікарда Йозвяка у Twitter (Х).

«Наразі Угорщина блокує спільну заяву ЄС з приводу другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну», — написав він.

Кореспондент зазначив, що найімовірніше, очікується спільна заява трьох голів інститутів ЄС (рада, комісія, парламент).

Now 🇭🇺 is blocking a joint 🇪🇺statement on the second anniversary of the 🇷🇺full scale invasion of 🇺🇦. Will likely just be a joint statement of the three presidents of the EU institutions (council, commission, parliament) — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 23, 2024

Скандальна позиція Угорщини щодо війни

Угорщина не припиняла активні торговельні та дипломатичні відносини з Росією, незважаючи на повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Водночас Будапешт заявив, що не надаватиме військової допомоги нашій країні.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан уже неодноразово виступав проти введення санкцій проти країни-агресорки, а також накладав вето на допомогу Україні від Євросоюзу.

А зовсім нещодавно стало відомо, що Угорщина заблокувала 13 пакет санкцій ЄС проти Росії, який готувався до другої річниці повномасштабної війни. Втім, в Євросоюзі змогли запровадити пакет санкцій, незважаючи на позицію угорського прем’єра.

Нагадаємо, Офіс президента анонсував велику прес-конференцію Зеленського.