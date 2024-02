Угорщина знову потрапила у скандал через війну в Україні

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на заяву кореспондента «Радіо Свобода» Рікарда Йозвяка у Twitter (Х).

«Наразі Угорщина блокує спільну заяву ЄС з приводу другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну», — написав він.

Кореспондент зазначив, що найімовірніше, очікується спільна заява трьох голів інститутів ЄС (рада, комісія, парламент).

Now 🇭🇺 is blocking a joint 🇪🇺statement on the second anniversary of the 🇷🇺full scale invasion of 🇺🇦. Will likely just be a joint statement of the three presidents of the EU institutions (council, commission, parliament)