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Угорщина знову потрапила у скандал через війну в Україні

Угорщина вирішила блокувати спільну заяву країн Європейського союзу до другої річниці повномасштабної війни Росії проти України.

Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 1 день agoОбновлено: 23 февраля, 2024
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Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на заяву кореспондента «Радіо Свобода» Рікарда Йозвяка у Twitter (Х).

«Наразі Угорщина блокує спільну заяву ЄС з приводу другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну», — написав він.

Кореспондент зазначив, що найімовірніше, очікується спільна заява трьох голів інститутів ЄС (рада, комісія, парламент).

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Скандальна позиція Угорщини щодо війни

Угорщина не припиняла активні торговельні та дипломатичні відносини з Росією, незважаючи на повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Водночас Будапешт заявив, що не надаватиме військової допомоги нашій країні.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан уже неодноразово виступав проти введення санкцій проти країни-агресорки, а також накладав вето на допомогу Україні від Євросоюзу.

А зовсім нещодавно стало відомо, що Угорщина заблокувала 13 пакет санкцій ЄС проти Росії, який готувався до другої річниці повномасштабної війни. Втім, в Євросоюзі змогли запровадити пакет санкцій, незважаючи на позицію угорського премєра.

Нагадаємо, Офіс президента анонсував велику прес-конференцію Зеленського.

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Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 1 день agoОбновлено: 23 февраля, 2024
0 1 минута чтения
Photo of Арина Марченко

Арина Марченко

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