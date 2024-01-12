Прем’єр Британії Ріші Сунак прибув до Києва

Він проведе зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським, під час якої можуть оголосити про новий пакет військової допомоги й не тільки.

Про це пише Первая Лента з посиланням на повідомлення прем’єр-міністра Британії в Twitter.

«Я перебуваю в Україні, щоб передати просте послання. Наша підтримка не може і не буде слабшати. Усім українцям, Британія з вами — стільки, скільки буде потрібно», — написав у своєму Twitter-акаунті британський політик.

I am in Ukraine to deliver a simple message.



Our support cannot and will not falter.



To all Ukrainians, Britain is with you – for as long as it takes 🇬🇧🇺🇦 pic.twitter.com/1ya8m2seiJ — Rishi Sunak (@RishiSunak) January 12, 2024

Раніше уряд Британії повідомляв, що під час своєї поїздки до України, Сунак оголосить про новий пакет військової допомоги. Британія виділить для допомоги нашій країні 2,5 млрд фунтів стерлінгів (3,19 млрд доларів) у 2024-2025 роках. Зокрема 200 млн фунтів стерлінгів (255 млн доларів) будуть витрачені на:

розвідувальні безпілотники;

ударні безпілотники;

морські дрони дальньої дії.

Також Сунак оголосить про надання гарантій безпеки й підпише з президентом України угоду про співпрацю у сфері безпеки, якою передбачається обмін розвідданими, кібербезпека, медична та військова підготовка та оборонно-промислова співпраця.

Серед іншого:

прем’єр Британії проведе зустріч з українськими рятувальниками та оголосить про виділення додаткового фінансування на гуманітарну підтримку;

Британія виділить кошти та ресурси для вивчення англійської мови в Україні.

Наразі Велика Британія є одним з головних союзників України у протистоянні російські агресії. Вона підтримувала нашу країну ще з самого початку повномасштабного вторгнення російських терористів.

З початку війни Лондон надавав Києву окрім гуманітарної, ще й військову та фінансову підтримку. Зокрема мова йде про танки Challenger 2 й далекобійні ракети Storm Shadow. У тому ж числі Британія допомагає із навчанням українських пілотів на винищувачах F-16.

Нагадаємо, у Повітряних силах відреагували на слова Зеленського про «секретну» далекобійну зброю у ЗСУ.