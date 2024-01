Прем’єр Британії Ріші Сунак прибув до Києва

Він проведе зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським, під час якої можуть оголосити про новий пакет військової допомоги й не тільки.

Про це пише Первая Лента з посиланням на повідомлення прем’єр-міністра Британії в Twitter.

«Я перебуваю в Україні, щоб передати просте послання. Наша підтримка не може і не буде слабшати. Усім українцям, Британія з вами — стільки, скільки буде потрібно», — написав у своєму Twitter-акаунті британський політик.

I am in Ukraine to deliver a simple message.



Our support cannot and will not falter.



To all Ukrainians, Britain is with you – for as long as it takes 🇬🇧🇺🇦 pic.twitter.com/1ya8m2seiJ