Общество

У Повітряних силах відреагували на слова Зеленського про «секретну» далекобійну зброю у ЗСУ

Український глава Володимир Зеленський заявив, що бійці ЗСУ мають далекобійну зброю, які їм передали союзники.

Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 5 часов agoОбновлено: 12 января, 2024
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Так само, як і Зеленський, речник Повітряних сил заявив, що інформацію про цю зброю поки розголошувати не можна. У Повітряних силах додали, що «всі прекрасно розуміють, які це засоби».

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

«Знаєте, я б не хотів особливо коментувати слова президента. Всі прекрасно розуміють про що йде мова», — сказав Ігнат.

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Він уточнив, що мова йде не про збиття, а знищення.

За його словами, йдеться про засоби ураження, про які давно велись переговори і про які вже могли забути. Ігнат додав, що «секретні» засоби, що можуть знищувати, як повітряні цілі ворога, так і наземні.

«Всі прекрасно розуміють які це засоби. Це і крилаті ракети, й балістичні ракети, які потрібні Україні для того, щоб відбивати повітряний тероризм агресора», — сказав речник.

Нагадаємо, в Чехії підліток втік з дому, щоб воювати проти Росії.

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Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 5 часов agoОбновлено: 12 января, 2024
0 1 минута чтения
Photo of Арина Марченко

Арина Марченко

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