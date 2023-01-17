Польша и страны Балтии подписали декларацию о поддержке Украины

17.01.2023 19:04

Укринформ

В польском Сейме подписана совместная декларация между Польшей, Литвой, Латвией и Эстонией, в которой подтверждена непоколебимая поддержка Украины.

Об этом в Фейсбуке сообщила заместитель Председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк, передает Укринформ.

"Вчера в Сейме спикеры Польши, Литвы , Латвии, Эстонии подписали совместную Декларацию с 10 четкими пунктами о неизменности поддержки Украины и необходимости совместного реагирования на вызовы безопасности и геополитические вызовы в Европе. Наши друзья и партнеры договорились объединить усилия парламентской дипломатии для усиления санкций против рф и предоставления Украине дальнейшей военной, экономической, гуманитарной поддержки. Отдельно была отмечена необходимость развития парламентского измерения Инициативы трех морей и Крымской платформы", — написала вице-спикер.



Фото: Елена Кондратюк

Результаты этой встречи и возможности присоединения украинского парламента к этой инициативе Кондратюк обсудила со спикером Сейма Польши Эльжбетой Витек.

"Мы вместе с партнерами должны сделать все что в наших силах для победы Украины", — процитировала Кондратюк спикера Сейма.

Также Кондратюк подчеркнула, что актуальным направлением для совместного действия парламентов остается создание международного трибунала и скорейшее получение репараций от рф.

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"Обратилась к Сейму Польши способствовать по примеру Эстонии наработке и внедрению юридического механизма конфискации замороженных российских активов для компенсации нанесенного украинцам ущерба. россия должна расплачиваться за агрессию уже сегодня, потому что у нас нет времени ждать годами репараций", — сказала она.

Как сообщалось, Украина выступила с инициативой создания международного специального трибунала, который привлечет к уголовной ответственности руководство россии за совершение преступления агрессии против Украины.

Этот вопрос уже поддержали Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, Парламентская ассамблея НАТО, Парламентская ассамблея ОБСЕ, отдельные государства.

По материалам: Укринформ