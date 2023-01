Кулеба обсудил c главой МИД Эстонии оборонную поддержку Украины

12.01.2023 01:43

Укринформ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил со своим эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу обсудили военные нужды Украины.

Об этом министр сообщил в своем Твиттере, передает Укринформ.

«Во время телефонного разговора мы с Урмасом Рейнсалу обсудили военные нужды Украины, которые может покрыть Эстония. С нетерпением жду хороших новостей. Я также поблагодарил Эстонию за ее инициативу по механизму компенсации и подчеркнул, что это важный элемент нашей Формулы мира. россия должна платить», – написал он.

In our call, @UrmasReinsalu and I discussed Ukraine’s military needs which can be covered by Estonia. Looking forward to good news. I also thanked Estonia for its initiative on a compensation mechanism and stressed it is an important element of our Peace Formula. Russia must pay.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 11, 2023

Как сообщал Укринформ, глава эстонского государства Алар Карис ранее заявил, что сейчас самое главное – предоставить военную помощь Украине, чтобы она выиграла войну.

В прошлом Эстония передала Украине ракеты переносного зенитно-ракетного комплекса Javelin, гаубицы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, медикаменты, средства индивидуальной защиты и сухпайки.

В сотрудничестве с Германией Эстония передала Украине два полевых госпиталя и медикаменты на сумму около 15 миллионов евро. Эстония подарит Украине третий полевой госпиталь в сотрудничестве с поддержавшими проект Нидерландами и Норвегией.

