Зеленский поблагодарил Байдена и Сунака за поддержку Украины

24.12.2022 00:15

Укринформ

Президент Украины выразил благодарность своему американскому коллеге Джо Байдену и премьер-министру Великобритании Риши Сунаку за поддержку нашей страны.

Со словами благодарности к двум лидерам, Зеленский обратился в Твиттере, передает Укринформ.

«Спасибо, президент Соединенных Штатов. Для меня было честью посетить США обратиться к американскому народу и Конгрессу, встретиться с лидером страны, помогающей нам выстоять. И победить!», – написал глава украинского государства.

Дякую, @POTUS. Для мене було честю відвідати 🇺🇸, звернутися до 🇺🇸 народу та Конгресу, зустрітися з лідером країни, яка допомагає нам вистояти. І перемогти! Цей візит показав: наші держави разом стоять на стороні добра, демократії та справедливості. Разом творять майбутнє! https://t.co/Kefewl66nr

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 23, 2022

По словам Зеленского, этот визит показал, что наши страны вместе стоят на стороне добра, демократии и справедливости – и вместе творят будущее.

Читайте также: Бринк – о визите Зеленского в США: Это была отличная командная работа

Президент Украины также поблагодарил Риши Сунака и весь британский народ.

I’m grateful to @RishiSunak and the entire British people! We feel your support. We feel the light and the warmth of your hearts. Light always prevails over darkness. Thus together, we will defeat evil and restore peace in Ukraine, Europe, and the world. Merry Christmas, friends! https://t.co/hMNFCA6YBX

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 23, 2022

«Мы ощущаем вашу поддержку. Мы чувствуем свет и тепло ваших сердец. Свет всегда преодолевает тьму. Так что вместе мы победим зло и восстановим мир в Украине, Европе и мире. Веселого Рождества Христова, друзья!».

Читайте также: Зеленский обсудил с Сунаком оборону, энергетику и формулу мира

Как сообщалось, Президент Украины выразил благодарность американскому Конгрессу и его представителям за принятие бюджета, включающего многомиллиардную поддержку нашей страны.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ