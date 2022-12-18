Политика

ФИФА заблокировала обращение Зеленского с предложением Глобального саммита Формулы мира

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 18 декабря, 2022
0 0 1 минута чтения

ФИФА заблокировала обращение Зеленского с предложением Глобального саммита Формулы мира

ФИФА заблокировала обращение Зеленского с предложением Глобального саммита Формулы мира

18.12.2022 14:15

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Укринформ

ФИФА заблокировала показ обращения Президента Украины перед финалом футбольного чемпионата в Катаре с предложением Формулы мира — комплекса усилий, которые могут вернуть мир разным народам.

Об этом председатель фракции "Слуга народа" в ВР Давид Арахамия написал в Телеграме, передает Укринформ.

"Для их (комплекса усилий, которые могут вернуть мир разным народам — ред.) воплощения Украина предлагает созвать Глобальный саммит Формулы мира. Не когда-то, не после нашей Победы, а уже этой зимой. С этим призывом Президент Зеленский должен был обратиться к миру перед финалом футбольного чемпионата в Катаре. Катар эту идею поддержал, но ФИФА заблокировала показ обращения, хотя в нем нет ничего, что нарушало бы традиции спортивных соревнований и общепринятые стандарты межнационального общения", — написал Арахамия.

Он отметил, что каждая страна имеет возможность цивилизованным способом доказать свою силу и богатство. Один из них — это футбол.

"Показывайте свою силу на газоне, а не на поле боя. Надеемся, ФИФА понимает свою миссию, как и миссию футбола и спортивных соревнований. Еще есть время исправить свою ошибку и разблокировать показ обращения с призывом к миру. Тем более — оно все равно прозвучит. Или на главной арене футбольного чемпионата, или в смартфонах миллионов людей по всему миру", — написал Арахамия.

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Как сообщал Укринформ, в Катаре в воскресенье, 18 декабря, состоится финал ХХІІ чемпионата мира по футболу.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 18 декабря, 2022
0 0 1 минута чтения
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