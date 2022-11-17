Кулеба — во время разговора с Блинкеном: Время ЗРК Patriot настало

Кулеба — во время разговора с Блинкеном: Время ЗРК Patriot настало

17.11.2022 12:01

Укринформ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудили ответственность россии за ракетный террор и поставки оборонной помощи, в том числе противовоздушной.

Об этом глава украинской дипломатии сообщил в Твиттере, передает Укринформ.

«У меня был разговор с госсекретарем Блинкеном прямо во время очередного масштабного ракетного обстрела Украины сегодня утром. Мы разделяем мнение, что россия несет полную ответственность за свой ракетный террор и его последствия на территории Украины, Польши и Молдовы», — отметил Кулеба.

Глава МИД также поблагодарил США за сверхважную оборонную помощь и подчеркнул, что необходимо ускорить поставки в Украину систем ПВО.

«NASAMS уже доказала свою эффективность. Я также убежден, что время Patriot настало», — добавил министр.

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Как сообщалось, утром российские ракеты попали в двух районах Днипра. Произошло, в частности, попадание в промышленное предприятие, после чего вспыхнул сильный пожар. Повреждены жилые дома рядом.

По материалам: Укринформ