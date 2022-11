Кулеба пообщался со своим итальянским коллегой: напомнил, что Украине нужны системы ПВО

04.11.2022 04:54

Укринформ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с итальянским коллегой Антонио Таджани ускорение поставок помощи и формирование следующего пакета.

Об этом Кулеба написал в Twitter, передает Укринформ.

"При телефонном разговоре мой итальянский коллега Антонио Таджани и я сосредоточились на способах ускорения доставки Украине последнего пакета итальянской помощи в области безопасности", – написал Кулеба.

Министр также заявил о необходимости Украины в средствах противовоздушной обороны.

"Мы также обсудили следующий пакет военной помощи. Я отметил важность включения в него систем ПВО", – написал Кулеба.

In our call, my Italian counterpart @Antonio_Tajani and I focused on ways to speed up the delivery of the latest package of Italian security assistance to Ukraine. We also discussed the next military aid package. I emphasized the importance of including air defense systems in it.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 3, 2022

Как ранее сообщалось, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объявил о новом пакете военной помощи из Испании, который включает батарею зенитно-ракетного комплекса Aspide и ракеты к ней, четыре системы ПВО Hawk, противотанковые ракетные комплексы, пушки и снаряды к ним.

