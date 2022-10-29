Председательство Швеции в Совете ЕС должно стать движущей силой поддержки Украины со стороны Евросоюза – Жовква

Председательство Швеции в Совете ЕС должно стать движущей силой поддержки Украины со стороны Евросоюза – Жовква

28.10.2022 22:54

Укринформ

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква провел телефонный разговор с Кристианом Даниэльссоном, государственным секретарем по делам ЕС недавно избранного правительства Королевства Швеция во главе с Ульфом Кристерссоном.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины, передает Укринформ.

Собеседники обменялись мнениями по поводу ситуации вокруг вооруженной агрессии россии против Украины и согласились с необходимостью усиления международного давления на страну-агрессора и приложения всех усилий для сохранения европейского единства по вопросам, связанным с международной изоляцией рф, усилением санкционного давления и достижением полной независимости от российских энергоресурсов.

Игорь Жовква отметил весомую политическую и практическую поддержку Украины со стороны Швеции в отстаивании независимости, а также готовность активно приобщиться к послевоенному восстановлению нашего государства.

Основное внимание было уделено вступлению Украины в Европейский Союз и приоритетам председательства Швеции в Совете ЕС в первой половине 2023 года. Стороны скоординировали позиции по достижению развития Украины на евроинтеграционном пути и договорились углублять диалог в этом направлении.

«Председательство Швеции в Совете ЕС должно обозначиться началом переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз и служить движущей силой постоянной всеобъемлющей поддержки Украины со стороны европейского сообщества», – подчеркнул Игорь Жовква.

Собеседники согласились с необходимостью дальнейшей интеграции Украины во внутренний рынок ЕС и внедрение необходимых для этого реформ. Опыт Швеции в этой сфере для нашей страны особенно ценен.

«Рассчитываем, что мы сможем использовать практический опыт Швеции по вступлению в Европейский Союз для достижения дальнейшего прогресса на евроинтеграционном пути», – резюмировал заместитель руководителя Офиса Президента.

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Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил значительный вклад Швеции в Евроатлантическую безопасность, приветствовал процесс ее быстрого вхождения в НАТО и поблагодарил за помощь, которую Швеция оказывает Украине в борьбе против российской агрессии.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ