Посол Украины в Австрии: Символика российской войны должна быть запрещена

25.10.2022 04:43

Укринформ

Посол Украины в Австрии Василий Химинец призвал к запрету символики российской террористической войны против Украины.

Как передает Укринформ, об этом он написал в Твиттере после того, как украинскую инсталляцию в Вене неизвестные осквернили символами "z" и "v".

"Символика российской террористической войны и всех военных преступлений должна быть запрещена", — отметил Химинец, выразив надежду, что полиция проведет успешное расследование акта вандализма по украинской инсталляции в центре города.

Es ist tatsächlich beschämend. Hoffe, dass die @LPDWien in ihren Ermittlungen erfolgreich wird.

Übrigens, die Symbole des 🇷🇺 Terrorkriegs und aller Kriegsverbrechen müssen verboten werden https://t.co/N8qLmvyD4x

— Vasyl Khymynets (@VKhymynets) October 23, 2022

Речь идет об интерактивном стенде "Авангардная история Украины", который был открыт неделю назад на Площади прав человека в Вене. Инсталляция в сине-желтых цветах позволяет, используя QR-код, ознакомиться с интересными фактами тысячелетней истории Украины.

Вскоре после открытия ее инсталляции осквернили неизвестные пока вандалы, разрисовав стенд ругательствами и буквами "z" и "v", известными символами российской захватнической войны против Украины.

Представители украинской общины Вены и друзья нашей страны отмыли следы русского вандализма на инсталляции. Происшествие расследует полиция Вены и ведомство по защите конституции и борьбы с терроризмом..

Danke an Vertreter:Innen der ukrainischen Gemeinde in Wien, dass sie die Ausstellung von 🇷🇺 terroristischer Symbolik geputzt haben.

‼️Auch in diesem Fall gilt es: auf die Ukrainer:Innen ist immer Verlass!

Wir hoffen, dass die @LPDWien und das LVT die Straftäter bald findet! pic.twitter.com/BDY7XJZhoe

— Vasyl Khymynets (@VKhymynets) October 23, 2022

Как сообщал Укринформ, "z"-символ захватнической войны рф против Украины уже не раз фиксировался на публичных мероприятиях в Вене, без реагирования на это со стороны полиции.

В частности, во время пророссийского митинга в сентябре по меньшей мере один участник открыто ходил в футболке с буквой "z" и надписью "армия россии".

Во время российской акции "Бессмертный полк" в столице Австрии 9 мая на блузке одной из участниц также была буква "z".

В августе "z"-символ также был нанесен на стену в сине-желтых цветах позади памятника воинам красной армии.

