Политика

Заслужил — новый «мэр» оккупированной Балаклеи — бывший участник известного шоу

Оккупанты назначают очень странных людей на свои "должности".

Photo of Виктор Виктор Send an email 1 день agoОбновлено: 4 июля, 2022
0 0 Менее минуты назад

Российские оккупанты на занятых в Украине территориях назначают так называемых новых «руководителей» региона. Все чаще сообщается о том, что новые «мэры» городов имеют очень дурную репутацию.

Новый пример — заместителем главы оккупационной администрации Балаклеи россияне назначили местного сумасшедшего Сергея Агаркова. Такую информацию распространил журналист Денис Казанский, пишет Первая Лента.

Ранее он был участником шоу «Украина имеет талант» и «Минута славы». Он избивал себя топором по животу и засовывал в нос гвозди.

«Вменяемые люди уже понимают, чем все кончится и сотрудничать с оккупантами не хотят.  Поэтому приходится набирать в гауляйтеры всякую шваль», — отметил Казанский.

Одно из выступлений на шоу гауляйтера можно посмотреть ниже.

Ранее мы сообщали, что сотни американских компаний хотят производить оружие для Украины.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 1 день agoОбновлено: 4 июля, 2022
0 0 Менее минуты назад
Photo of Виктор

Виктор

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