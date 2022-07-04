Заслужил — новый «мэр» оккупированной Балаклеи — бывший участник известного шоу

Российские оккупанты на занятых в Украине территориях назначают так называемых новых «руководителей» региона. Все чаще сообщается о том, что новые «мэры» городов имеют очень дурную репутацию.

Новый пример — заместителем главы оккупационной администрации Балаклеи россияне назначили местного сумасшедшего Сергея Агаркова. Такую информацию распространил журналист Денис Казанский, пишет Первая Лента.

Ранее он был участником шоу «Украина имеет талант» и «Минута славы». Он избивал себя топором по животу и засовывал в нос гвозди.

«Вменяемые люди уже понимают, чем все кончится и сотрудничать с оккупантами не хотят. Поэтому приходится набирать в гауляйтеры всякую шваль», — отметил Казанский.

Одно из выступлений на шоу гауляйтера можно посмотреть ниже.

Ранее мы сообщали, что сотни американских компаний хотят производить оружие для Украины.