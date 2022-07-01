Сотни американских компаний хотят производить оружие для Украины: Пентагон анализирует предложения

Несколько сотен американских оружейных компаний выразили готовность производить различные виды вооружений и военной техники для Украины, которая ведет борьбу с российским вторжением. В настоящее время Пентагон изучает около 1300 предложений от 800 компаний.

Решение о выигрышных предложениях и конкретных видах военной поддержки Киева должно быть принято в ближайшие недели. В первую очередь будут рассмотрены: компоненты ПВО, противотанковые средства и беспилотные летательные аппараты, т.е. вооружение, заявленное украинской стороной как наиболее необходимое на фронте, пишет Первая Лента.

Как подчеркивает CNN, США и страны-союзники прилагают усилия для ускорения производства вооружений и повышения возможностей военной промышленности в этом плане. Это связано с убеждением, что западные страны должны будут поддержать Украину и тогда, когда ее запасы закончатся.

США и НАТО будут помогать Украине до тех пор, пока это необходимо, чтобы не допустить ее поражения от России, заявил президент США Джо Байден в четверг во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде.

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