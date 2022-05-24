Украина должна быть готова пойти на территориальные уступки России — бывший госсекретарь США

Бывший госсекретарь США призвала Запад прекратить попытки нанести сокрушительное поражение российским войскам в Украине. Генри Киссинджер предупредил, что это будет иметь катастрофические последствия для стабильности Европы в долгосрочной перспективе.

Бывший госсекретарь США и архитектор сближения США и Китая времен холодной войны заявил в Давосе, что для Запада было бы фатально увлечься настроением момента и забыть о надлежащем месте России в европейском балансе сил, пишет Первая Лента.

Киссинджер заявил, что нельзя допустить, чтобы война затянулась. Он также предложил Западу повлиять на Украину и побудить ее согласиться на переговоры на условиях, очень далеких от ее нынешних военных целей.

— Переговоры должны начаться в ближайшие два месяца, прежде чем они приведут к потрясениям и напряженности, которые нелегко преодолеть (…). По его словам, продолжение войны после этого момента будет не за свободу Украины, а за новую войну против самой России.

По словам Киссинджера, Украина должна быть готова пойти на территориальные уступки России, чтобы добиться прочного мира.

Киссинджер подсчитал, что Россия была неотъемлемой частью Европы в течение 400 лет и гарантировала европейский баланс сил в критические моменты. Европейские лидеры не должны упускать из виду эти долгосрочные отношения и не должны рисковать подтолкнуть Россию к постоянному союзу с Китаем.

«Я надеюсь, что украинцы будут сочетать проявленный героизм с мудростью», — сказал он. Он добавил, что надлежащая роль Украины — быть нейтральным буферным государством, а не границей Европы.

Ранее мы сообщали, что Вашингтон рассматривает возможность отправки спецназа в Украину.