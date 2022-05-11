Гордон раскрыл тайну, что говорят командиры, сражающиеся на фронте
Следующая неделя станет решающей.
Украинский журналист Дмитрий Гордон со ссылкой на мнение представителей вооруженных сил заявил, что следующая неделя может стать переломной в войне с Россией.
— Много общаюсь с ребятами на фронте, с командирами. Дескать, у военных уже есть западное оружие, надо только его испытать и отстрелять. Насколько мне известно, следующая неделя должна стать решающей, — сказал Дмитрий Гордон в эфире Украина 24, пишет Первая Лента.
Стратегическими направлениями Гордон считал Донбасс, включая Мариуполь, а также Запорожскую, Николаевскую, Одесскую и Харьковскую области.
«Это будет важная неделя для нашего прогресса на фронте и контратак», — сказал он.
Он также выразил убеждение, что оккупация прилегающей к Крыму Херсонской области носит временный характер и вскоре будет отбита.
Он добавил, что не знает, когда может закончиться война, и этого не знают даже президент США Джо Байден, президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин. — Потому что это может закончиться послезавтра или через несколько лет, — добавил он.
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