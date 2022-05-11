Гордон раскрыл тайну, что говорят командиры, сражающиеся на фронте

Украинский журналист Дмитрий Гордон со ссылкой на мнение представителей вооруженных сил заявил, что следующая неделя может стать переломной в войне с Россией.

— Много общаюсь с ребятами на фронте, с командирами. Дескать, у военных уже есть западное оружие, надо только его испытать и отстрелять. Насколько мне известно, следующая неделя должна стать решающей, — сказал Дмитрий Гордон в эфире Украина 24, пишет Первая Лента.

Стратегическими направлениями Гордон считал Донбасс, включая Мариуполь, а также Запорожскую, Николаевскую, Одесскую и Харьковскую области.

«Это будет важная неделя для нашего прогресса на фронте и контратак», — сказал он.

Он также выразил убеждение, что оккупация прилегающей к Крыму Херсонской области носит временный характер и вскоре будет отбита.

Он добавил, что не знает, когда может закончиться война, и этого не знают даже президент США Джо Байден, президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин. — Потому что это может закончиться послезавтра или через несколько лет, — добавил он.

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