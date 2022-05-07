Шмыгаль поблагодарил правительство и народ Канады за мощную поддержку Украины

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07.05.2022 13:49

Укринформ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил правительство и народ Канады за мощную поддержку Украины.

Как передает Укринформ, об этом Шмыгаль рассказал в эфире CBC News.

"Канада одной из первых ввела эмбарго на российские газ и нефть. Благодарны за это решение премьеру Джастину Трюдо и вице-премьеру Христе Фриланд. Подчеркнул, что Украина ожидает такого же решения со стороны европейских стран. Безусловно, это не остановит вторжение прямо сейчас. Но поможет нам бороться с врагом, который станет слабее и со временем не будет иметь денег для финансирования войны", — рассказал он.

Шмыгаль подчеркнул, что Канада всегда была инициатором поддержки Украины. "В частности, предоставила 1 млрд канадских долларов через специальный административный счет МВФ и еще 500 млн канадских долларов военной помощи. Мы также тесно работаем с Правительством Канады над последующими шагами относительно конфискации замороженных активов россии и российских олигархов, чтобы передать эти средства на восстановление Украины. Обратился к канадскому Парламенту с призывом поддержать эту правительственную инициативу", — сказал он.

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Премьер также отметил, что Украина будет рада видеть Джастина Трюдо и Христю Фриланд в Украине в любое время.

По материалам: Укринформ