Зеленский обсудил с главами МИД стран Балтии поддержку Украины и санкции против рф

Зеленский обсудил с главами МИД стран Балтии поддержку Украины и санкции против рф

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06.05.2022 15:23

Укринформ

Страны Балтии с самого начала полномасштабного вторжения россии поддержали Украину как оружием, так и дипломатическими усилиями.

Об этом сказал Президент Владимир Зеленский во время встречи с министрами иностранных дел Эстонской Республики Эвой-Марией Лийметс, Латвийской Республики Эдгарсом Ринкевичсом и Литовской Республики Габриэлюсом Ландсбергисом, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Вы – наши самые близкие и самые надежные друзья, потому что вы первыми поддержали Украину с самого начала этой войны, с самого начала угрозы со стороны российской федерации. Поддержали нас как оружием, так и вашими действиями относительно дипломатии. Ваши люди, население нас поддержало во всех аспектах и ​​во всех направлениях», – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Эстония, Латвия и Литва являются лучшими адвокатами Украины как в Европейском Союзе, так и в целом в мире.

«Благодарю за эту встречу, за поддержку Украины, за этот сигнал для наших людей», – отметил глава государства, обращаясь к министрам.

Со своей стороны главы МИД стран Балтии отметили поддержку евроинтеграционных устремлений нашего государства.

По данным ОП, они предложили предоставить помощь Украине в восстановлении объектов социальной инфраструктуры, разрушенных вследствие войны, в частности школ и детских садов.

Отдельное внимание во время встречи уделили важности усиления санкционного давления со стороны ЕС и всего международного сообщества на российскую федерацию. Зеленский отметил лидерскую роль стран Балтии в этом направлении.

«Крайне важно не только усиливать санкционное давление, но и сохранять целостность санкций. Они должны быть максимально эффективными. Не должны давать агрессору возможности их избегать и продолжать финансировать преступную войну против Украины», — подчеркнул Президент.

Как сообщал Укринформ, министры внутренних дел Украины, Эстонии, Латвии, Литвы и Польши 5 мая посетили Гостомель и подписали совместную декларацию о взаимодействии и помощи Украине по преодолению последствий российской военной агрессии.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ