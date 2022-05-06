Посол Украины в Нидерландах: Рашизм постигнет судьба нацизма

06.05.2022 03:34

Укринформ

Рашизм постигнет судьба нацизма, потому что нельзя допустить существование человеконенавистнической идеологии, развязавшей войну в Украине

Об этом посол Украины в Нидерландах Максим Кононенко сказал в Гааге по случаю Дня освобождения от нацистской оккупации, который сегодня отмечают в Нидерландах.

“Нацизм был вычищен путем денацификации. Рашизм постигнет та же участь. Нельзя допустить существование этой человеконенавистнической идеологии, развязавшей эту войну в Украине. Украинцы, безусловно, победят на поле боя, но свобода должна победить в сердцах и головах россиян”, — сказал он.

А также отметил, что сегодня Украина борется за весь свободный демократический мир. И победа Украины станет победой наших общих европейских ценностей: свободы, демократии и защиты прав человека.

Посол Украины в Нидерландах также призвал задуматься и провести параллели того, что было 80 лет назад, с тем, что происходит сегодня в Украине.

В Нидерландах вчера чтили память погибших соотечественников во время Второй мировой войны. Ежегодно 4 мая в 20:00 двухминутным молчанием в стране чествуют всех, кто отдал свою жизнь за освобождение страны от нацизма, а также погибших в других конфликтах и ​​во время миротворческих миссий.

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5 мая в Нидерландах отмечают День освобождения от нацистской оккупации.

“Вчера мы почтили храбрых мужчин и женщин Нидерландов, отдавших свою жизнь в защиту своей страны. И сегодня мы присоединяемся к празднованию мировоззрения и ценностей, которые они защищали для всех нас. Но то, что мы не можем праздновать сегодня вместе, это наш мир. Потому что сегодня его нет. Об этом жестоком факте напоминает каждая ракета, которая ударила в украинские города, каждый сирота, который больше никогда не увидит своих родителей, и каждое военное преступление, которое россия совершает на нашей земле”, — подчеркнул он.

И подчеркнул, что Украина внесла большой вклад в победу во Второй мировой войне, заплатив очень высокую цену за нее – жизнью более 8 миллионов своих граждан.

По его словам, не все усвоили уроки Второй мировой войны. Некоторые все еще предпочитают верить в превосходство своей нации над всеми остальными. Некоторые все еще считают, что авторитарный режим и «сильная рука» важнее свободы.

“Я говорю не только о путине. Я говорю о десятках миллионов россиян, потомков Красной Армии, чьи представления о мире такие же как у тех, против которых героически воевали их предки”, — отметил он.

А еще подчеркнул, что Вторая мировая война научила, что, когда нация присоединяется к своему лидеру в саморазрушительном фашистском безумии, она также несет за это ответственность. Это так называемая коллективная ответственность. И нельзя об этом забывать.

Как сообщал Укринформ, Нидерланды сегодня, 5 мая, отмечают День освобождения страны от нацистской оккупации.

День освобождения – ежегодный государственный праздник Нидерландов.

Это праздничный день с парадами, концертами, фестивалями по всей стране. Также угощают на улицах, организуют обеды свободы.

В празднествах принимают участие члены правительства и члены королевской семьи.

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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте официально дал старт "фестивалю освобождения" и подчеркнул, что мир и свободу нельзя воспринимать как должное, ведь украинский народ сегодня борется за свою свободу.

В свою очередь министр обороны страны Кайса Оллонгрен подчеркнула, что "Украина ставит нас перед фактом, что война никуда не делась".

Также, по ее словам, ситуация в Украине показывает, насколько важно сегодня иметь мощные вооруженные силы.

Нацистские войска вторглись в Нидерланды 10 мая 1940 года. Через пять дней нидерландская армия капитулировала. Королева Вильгельмина и часть политиков уехали в Лондон. Они сформировали правительство в изгнании.

Весной 1945 года в Нидерланды вошли воинские части Канады, Великобритании и Польши. 5 мая 1945 года Нидерланды были освобождены от нацистской оккупации.

По материалам: Укринформ