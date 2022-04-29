Шмыгаль на встрече с Гутеррешем призвал ООН активнее включаться в вопрос эвакуации

Шмыгаль на встрече с Гутеррешем призвал ООН активнее включаться в вопрос эвакуации

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29.04.2022 00:42

Укринформ

Правительство Украины призывает ООН активнее включаться в вопрос безопасной эвакуации людей

Об этом шла речь на встрече Премьер-министра Украины Денис Шмигаль с Генеральным секретарем Организации Объединенных Гаций Антониу Гутеррешем, передает Укринформ со ссылкой на Правительственный портал.

Шмыгаль подчеркнул, что ООН должна взять лидерство в прекращении войны и смягчении ее последствий. Он призвал Организацию активнее включаться в вопрос о разблокировании открытия гуманитарных коридоров для безопасной эвакуации гражданских с временно оккупированных территорий.

«Ситуация в Мариуполе требует немедленного вмешательства», — подчеркнул премьер-министр.

Он убежден, что ООН должна принять все возможные меры воздействия на россию для соблюдения ею договоренностей об обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации людей на подконтрольные Украине территории, чтобы предотвратить депортацию украинцев в рф.

В свою очередь Гутерреш заверил, что ООН будет поддерживать украинцев и впредь и планирует утроить ресурсы помощи. По его словам, Организация прилагает все усилия для эвакуации людей, в том числе с завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Во время встречи Шмыгаль подчеркнул, что Украина не оставляет попыток прекратить войну дипломатическим путем, однако враг прибегает к крайним формам терроризирования населения.

«Ощущая неспособность разрушить национальное единство Украины, враг переходит к актам геноцида на временно оккупированных территориях. Украина продложит настаивать на том, чтобы Международный уголовный суд вынес соответствующие решения по преступлениям, которые совершает армия россии в Украине», — отметил глава правительства.

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Он отметил, что экономические потери Украины из-за войны ежедневно растут, и важно как можно быстрее начать восстановление инфраструктуры на освобожденных территориях. Шмыгаль призвал ООН присоединяться к этому процессу, в частности, оказать техническую поддержку в разминировании.

Премьер-министр поблагодарил ООН за поддержку украинских беженцев и внутренне перемещенных лиц. Он отметил, что Украина начала программы поддержки людей и продолжает работать над последующими.

Как сообщалось, Генсек ООН 27 апреля прибыл в Украину после посещения москвы, где встретился с кремлевским лидером путиным.

После встречи Путина и Гутерреша спикер Генсека ООН сказал, что путин якобы согласился на привлечение структур ООН и Международного комитета Красного Креста к эвакуации гражданских с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Гутерреш предложил создать гуманитарную контактную группу из представителей россии, Украины и ООН «для поиска возможностей открытия безопасных коридоров с локальным прекращением боевых действий, а также гарантии того, что они действительно эффективны».

27 апреля пресс-секретарь президента росии дмитрий песков опроверг информацию ООН о договоренности с рф об совместном с МККК участии в эвакуации мирных жителей из «Азовстали».

По материалам: Укринформ