Румыния поддерживает санкционное давление на рф — Стефанчук

26.04.2022 22:22

Укринформ

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук встретился с делегацией Румынии во главе с премьер-министром Николае Чукэ, чтобы обсудить вопросы дальнейшей военной помощи, экономической безопасности и послевоенной реконструкции Украинского государства.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на секретариат Председателя Верховной Рады.

По мнению спикера украинского парламента, визит делегации Румынии в Украину является своевременным проявлением солидарности с украинским народом.

Председатель ВР отметил, что Румыния поддерживает санкционное давление на российскую федерацию, оказывает гуманитарную помощь Украине, заботится об украинцах, которые нашли там временное убежище, а также обеспечивает функционирование на румынской территории хаба для поддержки Украины и украинского народа.

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«Не менее важна активная роль Румынии в рамках международных процессов по осуждению и привлечению к ответственности российской стороны за преступления против человечности и акты геноцида», — добавил спикер украинского парламента.

Стефанчук подчеркнул, что следует углубить сотрудничество с Румынией в части передачи Украине тяжелого военного вооружения и поддержки украинского экспорта. Кроме того, он отметил, что рассчитывает на активное участие Румынии в процессах послевоенного восстановления Украины.

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Председатель ВР поблагодарил румынских политиков за присоединение к совместному обращению международных партнеров к Международному уголовному суду относительно расследования преступлений геноцида против украинцев.

В этом контексте он напомнил о принятии постановления «О Заявлении Верховной Рады Украины «О совершении российской федерацией геноцида в Украине» и попросил Румынию принять необходимые меры на парламентском уровне, чтобы признать действия рф в отношении Украины актом геноцида.

«Украина очень ценит и никогда не забудет ту помощь, которую получила от братских народов <…> Украинцы умеют давать отпор агрессору и ценят ту поддержку, которую получили в самое сложное время», — подчеркнул Стефанчук.

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В свою очередь, румынский премьер-министр заверил, что на всех уровнях – президент Румынии, парламент, правительство, граждане – все солидарны с украинцами. Он осудил убийства и отметил, что виновные должны быть привлечены к ответственности. По его словам, «россия делает все возможное, чтобы перерисовать карты Европы и мира и не принимает во внимание международные правила».

Чукэ также отметил, что с начала войны Румыния помогала беженцам из Украины: предоставила жилье, медицинские услуги, право на труд, возможность учиться в румынских школах. Кроме того, румынская сторона способствует украинскому экспорту.

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В то же время председатель палаты депутатов парламента Румынии Марчел Чолаку заявил, что солидарность румынского народа должна быть укреплена и на уровне меньшинств в Украине и Румынии.

Как сообщалось, 26 апреля в Киев прибыла делегация Румынии во главе с премьер-министром Николае Чукэ.

По материалам: Укринформ