Политика

Дипломаты посольства США возвращаются к работе в Украине – Госдеп

Photo of Admin Admin Send an email 31 минута agoОбновлено: 27 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения

Дипломаты посольства США возвращаются к работе в Украине – Госдеп

Дипломаты посольства США возвращаются к работе в Украине – Госдеп

27.04.2022 00:28

Укринформ

Дипломаты посольства США в Украине впервые с начала полномасштабного вторжения россии прибыли во вторник на украинскую территорию, проведя встречи во Львове с представителями украинского МИД.

Об этом сообщил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, передает собственный корреспондент Укринформа.

«Я могу это подтвердить. Заместитель главы миссии и члены команды нашего посольства были сегодня во Львове. Они имели возможность продолжить наше тесное взаимодействие с ключевыми украинскими партнерами», — отметил представитель внешнеполитического ведомства США.

Он уточнил, что во вторник во Львове состоялись встречи американских дипломатов с представителями Министерства иностранных дел Украины.

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Прайс подчеркнул, что это было "первым шагом" для возвращения посольства США на территорию Украины. По его словам, в дальнейшем будут происходить подобные поездки американских дипломатов во Львов из Польши, однако конечная цель официального Вашингтона заключается в возобновлении работы американского посольства в Киеве.

Как сообщал Укринформ, в ходе визита в Украину накануне государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты возобновят свое дипломатическое присутствие в Украине.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 31 минута agoОбновлено: 27 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
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