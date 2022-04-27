Дипломаты посольства США возвращаются к работе в Украине – Госдеп
Дипломаты посольства США возвращаются к работе в Украине – Госдеп
27.04.2022 00:28
Укринформ
Дипломаты посольства США в Украине впервые с начала полномасштабного вторжения россии прибыли во вторник на украинскую территорию, проведя встречи во Львове с представителями украинского МИД.
Об этом сообщил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, передает собственный корреспондент Укринформа.
«Я могу это подтвердить. Заместитель главы миссии и члены команды нашего посольства были сегодня во Львове. Они имели возможность продолжить наше тесное взаимодействие с ключевыми украинскими партнерами», — отметил представитель внешнеполитического ведомства США.
Он уточнил, что во вторник во Львове состоялись встречи американских дипломатов с представителями Министерства иностранных дел Украины.
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Прайс подчеркнул, что это было "первым шагом" для возвращения посольства США на территорию Украины. По его словам, в дальнейшем будут происходить подобные поездки американских дипломатов во Львов из Польши, однако конечная цель официального Вашингтона заключается в возобновлении работы американского посольства в Киеве.
Как сообщал Укринформ, в ходе визита в Украину накануне государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты возобновят свое дипломатическое присутствие в Украине.
По материалам: Укринформ