Эрдоган снова предложил путину встречу с Зеленским в Стамбуле

Эрдоган снова предложил путину встречу с Зеленским в Стамбуле

26.04.2022 13:53

Укринформ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом рф путиным, в ходе которого отметил важность прекращения огня, эффективного функционирования гуманитарных коридоров, безопасной эвакуации и снова предложил провести встречу президентов Украины и рф в Стамбуле.

Об этом сообщили в заявлении администрации Президента Турции, передает собкор Укринформа.

«Отмечая важность прекращения огня, эффективного функционирования гуманитарных коридоров и безопасной эвакуации, президент Эрдоган заявил, что Турция и в дальнейшем будет делать все возможное, чтобы остановить ход событий, который вредит всем, и установить крепкий мир», — указывается в заявлении.

В ходе встречи президент Эрдоган заявил, что продолжение положительного импульса, достигнутого на переговорах в Стамбуле для открытия пути к установлению мира, является общим интересом.

Президент Эрдоган также повторил свое предложение о встрече президентов Украины и рф в Стамбуле.

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Как сообщал Укринформ, в воскресенье состоялся телефонный разговор президентов Украины и Турции, в ходе которого Зеленский отметил необходимость немедленной эвакуации граждан из Мариуполя. Во время разговора были подняты вопросы, связанные с обороноспособностью Украины, а также с глобальной продовольственной безопасностью, которая оказалась под угрозой из-за блокирования судоходства в Черном море.

В понедельник Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш перед поездками в Киев и москву встретился в Анкаре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

По материалам: Укринформ