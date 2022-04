Зеленский передал Маасикасу заполненную анкету-опросник по вступлению в ЕС

18.04.2022 17:55

Укринформ

Президент Владимир Зеленский передал главе представительства Европейского Союза Матти Маасикасу заполненную анкету-опросник для получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС.

Как передаёт Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

«Хочу поблагодарить за эту важную встречу. Сегодня – один из этапов для нашего государства к вступлению в Европейский Союз, устремление, к которому идет наш народ и за которое борется», – сказал Президент.

Зеленский заметил, что продвижение нашего государства в ЕС происходит в очень трагическое время, когда многие украинцы, исповедующие европейские ценности, теряют жизни. По его словам, народ Украины объединен этой целью – чувствовать себя наравне, частью Европы, частью ЕС.

"Мы верим, что получим поддержку и станем кандидатом на вступление. После этого начнется следующий, финальный этап. Очень верим, что эта процедура состоится в ближайшие недели и что она будет положительной для истории нашего народа, учитывая цену, которую он заплатил на пути к независимости и демократии», – сказал Президент.

Глава представительства ЕС в Украине отметил, что также чувствует себя частью команды, которая работает над получением Украиной статуса кандидата на членство в ЕС. Он заметил, что этот процесс происходит в очень сложной для Украины ситуации, но все ощущают важность и значение этого момента.

По словам Маасикаса, ответы Украины в анкете-опроснике будут очень быстро проанализированы.

При этом Маасикас отметил чрезвычайную скорость заполнения опросника Европейской комиссии по соответствию политическим и экономическим критериям членства.

«Еще один шаг на пути Украины в ЕС. Для меня честь получить от Зеленского ответ на опросник Еврокомиссии, переданный фон дер Ляен всего 10 дней назад. Чрезвычайное время требует чрезвычайных шагов и чрезвычайной скорости», — отметил дипломат в Твиттере.

Another step on Ukraine's EU path. Honoured to receive from @ZelenskyyUa the answers to @EU_Commission questionnaire, handed over by @vonderleyen only 10 days ago. Extraordinary times take extraordinary steps and extraordinary speed. @Denys_Shmyhal @StefanishynaO @AndriyYermak pic.twitter.com/UaNPOrhPST

— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) April 18, 2022

Как сообщал Укринформ, заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква 17 апреля сообщил, что Украина уже заполнила опросник для получения статуса кандидата на членство в Евросоюзе и рассчитывает на принятие соответствующего решения на заседании Европейского совета в июне.

8 апреля президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Украину передала Зеленскому соответствующий опросник.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ