Кабмин денонсировал три соглашения с беларусью

09.04.2022 23:27

Укринформ

Кабинет Министров денонсировал три соглашения между правительствами Украины и Беларуси в сфере образования и науки.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Телеграмме, передает Укринформ.

«Денонсированы соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством республики беларусь о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях и о сотрудничестве в области аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации», — отметил он.

Также, по данным Мельничука, денонсирован договор между правительством Украины и правительством республики беларусь о сотрудничестве в области науки и технологий.

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Как сообщалось, правительство США ввело новые экспортные ограничения против россии и республики беларусь, блокируя доступ к оборудованию для трубопроводов, удобрениям, а также использованию самолетов американского производства.

Ранее в пятницу президент США Джо Байден подписал два закона по прекращению импорта нефти из России, а также приостановке нормальных торговых отношений с рф и беларусью ввиду развязывания и поддержки войны в Украине.

По материалам: Укринформ