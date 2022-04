Кадры из Бучи напоминают о временах сталинского и нацистского тоталитаризма — МИД Польши

04.04.2022 04:19

Укринформ

Польша сделает все, чтобы виновные в убийствах мирных жителей Бучи были наказаны

Об этом МИД Польши заявляет в Твиттере, передает Укринформ.

В польском внешнеполитическом ведомстве отметили, что сообщения из освобожденного украинскими войсками города Бучи "наполняют ужасом, гневом и жаждой справедливости".

The news coming from the town of Bucha, which had been liberated by Ukrainian forces, filled us with horror, anger and a desire for justice. 1/4

— Ministry of Foreign Affairs 🇵🇱 (@PolandMFA) April 3, 2022

Преступления против гражданского населения запрещены международным гуманитарным правом о вооруженных конфликтах, стороной которого является россия, Гаагской и Женевской конвенциями, а также обычным международным правом, отметили польские дипломаты.

"Фотографии мирных жителей, застреленных в затылок, со связанными руками, можно сравнить с темнейшими временами сталинского и нацистского тоталитаризма", — подчеркивает МИД Польши.

Польское внешнеполитическое ведомство заверило, что сделает все возможное, чтобы виновные в этих отвратительных действиях были привлечены к ответственности.

Как сообщалось, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий требует немедленно созвать саммит ЕС по поводу преступлений российских военных в Украине и наложения очередных санкций на РФ.

Ирпень, Буча, Гостомель и Киевская область были освобождены от российских захватчиков. В освобожденных городах и деревнях зафиксированы массовые убийства оккупантами гражданских лиц.

Среди уже найденных жертв военных преступлений российских войск – изнасилованные женщины, тела которых пытались сжечь, убитые представители местного самоуправления, дети, пожилые люди, мужчины. У многих связаны руки, есть следы пыток, многие убиты выстрелами в затылок.

По данным Генпрокурора Ирины Венедиктовой, на вечер 3 апреля с освобожденной территории Киевщины собрано 410 тел убитых захватчиками мирных жителей.

