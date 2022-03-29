Зеленский проинформировал премьера Нидерландов о преступлениях рф в Украине

Зеленский проинформировал премьера Нидерландов о преступлениях рф в Украине

29.03.2022 18:52

Укринформ

Президент Владимир Зеленский проинформировал Премьер-министра Нидерландов Марка Рютте относительно преступлений, которые российская федерация совершает против гражданского населения Украины.

Об этом глава государства сообщил в Твиттере, передает Укринформ.

"Продолжил диалог с Премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Поблагодарил за весомую поддержку народа Украины в противодействии российской агрессии. Проинформировал о преступлениях, которые рф продолжает совершать против гражданского населения. Обсудили дальнейшее взаимодействие", — проинформировал Президент.

Как сообщалось, 24 февраля президент россии владимир путин объявил о начале полномасштабного вторжения в Украину. Российские войска обстреливают и разрушают ключевые объекты инфраструктуры, производят массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

В Украине введено военное положение и объявлена ​​всеобщая мобилизация.

По материалам: Укринформ