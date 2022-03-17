Евросоюз призвал Россию немедленно прекратить агрессию против Украины

17.03.2022 18:00

Укринформ

Россия должна немедленно и безусловно прекратить военные действия и вывести все свои войска с территории Украины, а белорусь должна прекратить содействие российской агрессии.

Об этом говорится в заявлении Евросоюза, обнародованном на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает собственный корреспондент Укринформа.

"Правда в том, что россия с участием режима лукашенко в беларуси как соагрессора несет полную ответственность за человеческие потери, ранения и разрушения. ЕС требует от россии немедленно и безусловно прекратить свои военные действия, вывести все свои войска со всей территории Украины и полностью уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ и территориальных вод", — говорится в заявлении.

Евросоюз также призвал режим лукашенко прекратить содействие российской агрессии и соблюдать свои международные обязательства.

"ЕС решительно поддерживает неотъемлемое право Украины на самооборону, а также усилия украинских Вооруженных сил защищать территориальную целостность и народ Украины в соответствии со статьей 51 Устава ООН. ЕС продолжит оказывать скоординированную политическую, финансовую, материальную и гуманитарную поддержку, и мы только что приняли четвертый пакет ограничительных мер против россии. Украина принадлежит к нашей европейской семье. Мы с Украиной!" — говорится в заявлении.

Евросоюз в очередной раз осудил захватническую войну рф против Украины, указав на "три долгих недели террора, разрушений и беспрецедентной гуманитарной катастрофы для Украины и ее народа".

В контексте заявлений кремля о том, что "операция продолжается согласно первоначальному плану и будет завершена своевременно и в полном объеме", ЕС заявляет, что с начала военного наращивания вдоль украинской границы, с апреля 2021 года, "российская власть лгала международному сообществу, что это не было подготовкой к вторжению в Украину".

"Это – война. Спланированная война. План уничтожения суверенной, независимой и демократической нации – это тот план, о котором кремль беззастенчиво решается заявлять, что он будет выполнен "вовремя и в полном объеме", — подчеркнули в ЕС.

Как сообщалось, российский президент путин 24 февраля объявил о полномасштабном вторжении в Украину. Российские войска обстреливают и уничтожают объекты инфраструктуры, проводят массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

По материалам: Укринформ