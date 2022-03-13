СБУ располагает информацией о депутатах, которые выехали из Украины из-за войны – Корниенко

СБУ располагает информацией о депутатах, которые выехали из Украины из-за войны – Корниенко

12.03.2022 21:22

Укринформ

Служба безопасности Украины занимается формированием сведений о народных депутатах, которые выехали за пределы Украинского государства накануне войны или непосредственно во время нее.

Об этом первый заместитель Председателя Верховной Рады Александр Корниенко сообщил в эфире национального телемарафона, передает корреспондент Укринформа.

"Человек, которому должно быть точно это известно, — Баканов Иван Геннадиевич, председатель СБУ. Я думаю, что ему это все известно, и уже все эти "папочки", как мы раньше шутили, уже сформированы", – проинформировал Корниенко.

По его мнению, парламентарии, которые пытались покинуть территорию Украины накануне войны, получали соответствующую информацию от представителей российской федерации. Корниенко считает таких нардепов коллаборантами.

Как сообщал Укринформ, 24 февраля российский президент владимир путин объявил о начале вторжения в Украину.

В Украине введено военное положение и объявлена ​​всеобщая мобилизация, страна дает отпор захватчикам.

По материалам: Укринформ