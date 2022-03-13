Политика

Нужны такие санкции, чтобы у России не было денег разрушать жизни — Зеленский

Photo of Admin Admin Send an email 6 минут agoОбновлено: 13 марта, 2022
0 0 1 минута чтения

Нужны такие санкции, чтобы у России не было денег разрушать жизни - Зеленский

Нужны такие санкции, чтобы у России не было денег разрушать жизни — Зеленский

Видео

12.03.2022 20:07

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что против российской федерации нужно ввести такие санкции, чтобы каждый российский солдат знал цену выстрела в мирных украинских граждан.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа со ссылкой на обращение Зеленского к европейцам.

«Нужны такие санкции против России, чтобы каждый российский солдат знал цену каждого выстрела в мирных людей. Нужна такая принципиальность европейского бизнеса, чтобы у российского государства не было денег разрушать жизни», – подчеркнул глава Украинского государства.

Зеленский призвал европейцев оказывать давление на компании в своих странах, чтобы они выходили с российского рынка и не продолжали спонсировать эту войну.

Он также обратился к европейцам с просьбой говорить своим политикам о закрытии неба над Украиной от российских ракет и самолетов.

24 февраля российский президент путин объявил о начале вторжения в Украину. Российские войска одновременно пересекли украинские границы с севера, востока и Крыма. Они разрушают города, обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, жилые дома, убивают мирное население.

В Украине введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 6 минут agoОбновлено: 13 марта, 2022
0 0 1 минута чтения
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Admin

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Политика

Нужны такие санкции, чтобы у России не было денег разрушать жизни — Зеленский

Photo of Admin Admin Send an email 6 минут agoОбновлено: 13 марта, 2022
0 0 1 минута чтения

Нужны такие санкции, чтобы у России не было денег разрушать жизни - Зеленский

Нужны такие санкции, чтобы у России не было денег разрушать жизни — Зеленский

Видео

12.03.2022 20:07

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что против российской федерации нужно ввести такие санкции, чтобы каждый российский солдат знал цену выстрела в мирных украинских граждан.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа со ссылкой на обращение Зеленского к европейцам.

«Нужны такие санкции против России, чтобы каждый российский солдат знал цену каждого выстрела в мирных людей. Нужна такая принципиальность европейского бизнеса, чтобы у российского государства не было денег разрушать жизни», – подчеркнул глава Украинского государства.

Зеленский призвал европейцев оказывать давление на компании в своих странах, чтобы они выходили с российского рынка и не продолжали спонсировать эту войну.

Он также обратился к европейцам с просьбой говорить своим политикам о закрытии неба над Украиной от российских ракет и самолетов.

24 февраля российский президент путин объявил о начале вторжения в Украину. Российские войска одновременно пересекли украинские границы с севера, востока и Крыма. Они разрушают города, обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, жилые дома, убивают мирное население.

В Украине введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 6 минут agoОбновлено: 13 марта, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

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