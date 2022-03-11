Зеленский считает, что вопрос членства Украины в ЕС – финальный экзамен для Европы

11.03.2022 01:40

Укринформ

Вопрос членства Украины в Европейском Союзе является финальным экзаменом для Европы, поскольку украинский народ, государство и армия сделали все для этого

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении, сообщает корреспондент Укринформа.

"Сегодня и завтра в Европе продолжаются дискуссии о будущем Украины в ЕС. Я считаю, что наш народ, наша страна, наша армия уже сделали все, чтобы нас хотели там видеть. Среди равных. Чтобы нас туда пригласили. Это – финальный экзамен для Европы", – сказал Зеленский.

Он добавил, что среди лидеров государств есть те, кто нас поддерживает, а есть и те, кто поддерживает только себя.

"Но мы видим, как к нам относятся народы всех стран Европы. И это главное. Потому что я точно знаю: если бы именно люди решали наше членство в ЕС, они бы точно выбрали народ Украины. Сегодня, когда я вижу поддержку народов каждой страны площадях столиц Европы, я знаю: украинский народ уже в Евросоюзе. Ну а политики… Я уверен, что они подстроятся. Желательно поскорее", — сказал глава государства.

Как сообщал Укринформ, 28 февраля Президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

Президент Евросовета Шарль Мишель 7 марта заявил, что заявка Украины на вступление в ЕС будет обсуждаться в ближайшие дни.

9 марта министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал лидеров стран Европейского Союза дать зеленый свет членству Украины в евросообществе.

По материалам: Укринформ