Президент Колумбии выразил готовность оказать помощь Украине

11.03.2022 05:21

Укринформ

Президент Колумбии Иван Дуке Маркес во время встречи с послом Украины в США Оксаной Маркаровой заверил в крепкой поддержке и готовности оказывать всевозможную помощь Украине

Как передает Укринформ, об этом Маркарова сообщила в Фейсбуке.

«Была рада встретиться с Президентом Колумбии Иваном Дуке Маркесом, находящимся в Вашингтоне с визитом. Колумбия с 24.02 заняла очень ясную публичную позицию осуждения агрессии со стороны России и в ООН, и в Организации Американских государств, в которой я также представляю Украину», — отметила Маркарова.

Собеседники обсудили продолжающуюся борьбу Украины с российской агрессией.

«Президент Колумбии выразил восхищение нашим Президентом, нашими защитниками и всеми украинцами, защищающими свой дом и свободу, заверил в крепкой поддержке нашего государства и готовности оказывать всяческую возможную помощь», — отметила Маркарова.

Как сообщал Укринформ, 6 марта Маркарова рассказала о пожертвовании от анонимного американского донора на сумму 1 млн. долларов для украинской армии.

По материалам: Укринформ