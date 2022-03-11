Президент Колумбии выразил готовность оказать помощь Украине
Президент Колумбии выразил готовность оказать помощь Украине
11.03.2022 05:21
Укринформ
Президент Колумбии Иван Дуке Маркес во время встречи с послом Украины в США Оксаной Маркаровой заверил в крепкой поддержке и готовности оказывать всевозможную помощь Украине
Как передает Укринформ, об этом Маркарова сообщила в Фейсбуке.
«Была рада встретиться с Президентом Колумбии Иваном Дуке Маркесом, находящимся в Вашингтоне с визитом. Колумбия с 24.02 заняла очень ясную публичную позицию осуждения агрессии со стороны России и в ООН, и в Организации Американских государств, в которой я также представляю Украину», — отметила Маркарова.
Собеседники обсудили продолжающуюся борьбу Украины с российской агрессией.
«Президент Колумбии выразил восхищение нашим Президентом, нашими защитниками и всеми украинцами, защищающими свой дом и свободу, заверил в крепкой поддержке нашего государства и готовности оказывать всяческую возможную помощь», — отметила Маркарова.
Как сообщал Укринформ, 6 марта Маркарова рассказала о пожертвовании от анонимного американского донора на сумму 1 млн. долларов для украинской армии.
По материалам: Укринформ