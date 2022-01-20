Политика

Я пообещал Путину санкции, которых он раньше не видел – Байден об агрессии РФ против Украины

Американский президент снова коснулся темы Украины.

Photo of Виктор Виктор Send an email 9 часов agoОбновлено: 20 января, 2022
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Drawsko Pomorskie, 01.04.2019. Minister obrony Mariusz B³aszczak (C) podczas wizyty na poligonie w Drawsku Pomorskim, 1 bm. Szef MON spotka³ siê z polskimi i amerykañskimi ¿o³nierzami, obserwowa³ wspólne szkolenie na poligonie, zainaugurowal tak¿e IV Ogólnopolskie Mistrzostwa Klas Mundurowych z udzia³em 26 dru¿yn. (mb/awol) PAP/Marcin Bielecki

Повторное вторжение в Украину будет катастрофой для России. Об этом заявил в среду президент США Джо Байден, хотя и отметил, что последствия могут быть меньше в случае «незначительного вторжения».

«Цена вступления в Украину с точки зрения физических потерь человеческих жизней с российской стороны будет огромной. Они смогут победить, но в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе они заплатят высокую цену, о которой Путин пожалеет», — сказал Байден. Однако он признал, что тип санкций будет зависеть от масштабов российской агрессии, пишет Первая Лента со ссылкой на CNN.

«Это зависит от того, что сделает Россия. Одно дело, если это будет небольшой рейд, и мы в конечном итоге будем спорить о том, что с ним делать», — сказал Байден, признав, что внутри НАТО существуют разногласия по этому поводу.

Непонятно, что имел в виду Байден, когда сказал «меньшее вторжения». Когда позже на конференции его спросили, он ответил, что если Россия решит, например, начать кибератаку, то США ответят тем же.

Однако президент США предупредил, что нападение на Украину станет худшим кризисом со времен Второй мировой войны и будет иметь огромные последствия. Байден признался, что в интервью Путину пообещал ему «санкции, которых он никогда раньше не видел», предполагая, что они будут применяться к «долларовым сделкам».

Ранее Блинкен в Киеве заявил, что Россия может напасть на Украину «в кратчайшие сроки».

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Photo of Виктор Виктор Send an email 9 часов agoОбновлено: 20 января, 2022
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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