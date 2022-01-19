Россия может напасть на Украину «в кратчайшие сроки» — Блинкен в Киеве

Сосредоточение российских войск на границе с Украиной дает президенту России Владимиру Путину возможность предпринять дальнейшие агрессивные меры против Украины «очень быстро», заявил в среду в Киеве госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы знаем, что планы по увеличению этих (российских) сил готовы в ближайшее время, и это дает возможность президенту Путину, также в кротчайшие сроки, предпринять дальнейшие агрессивные меры против Украины», — сказал Блинкен на встрече с сотрудниками посольство США в Киеве, пишет Первая Лента со ссылкой на Reuters.

Госсекретарь США выразила надежду, что в ходе пятничной встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеве российская сторона останется на «дипломатическом и мирном пути».

Блинкен добавил, что президент США Джо Байден поручил ему отправиться в Киев, чтобы подтвердить приверженность Америки делу Украины.

Глава американской дипломатии прибыл в Украину в среду утром. В рамках визита в Киев он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой, с которыми обсудит российскую угрозу.

В четверг Блинкен вылетит в Берлин, где встретится со своими коллегами из Германии, Великобритании и Франции, чтобы обсудить возможный ответ на любую военную акцию России против Украины. В пятницу в Женеве Блинкен поговорит с главой российской дипломатии Лавровым.

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