Политика

Россия может напасть на Украину «в кратчайшие сроки» — Блинкен в Киеве

Госсекретарь США прилетел на встречу с президентом Украины.

Photo of Виктор Виктор Send an email 5 часов agoОбновлено: 19 января, 2022
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epa09586690 US Secretary of State Antony J. Blinken talks during a meeting with Kenyans from different civil society during his official state visit to Kenya, in Nairobi, Kenya, 17 November 2021. Blinken is in Kenya for a state visit to advance US-Kenyan cooperation on peacefully resolving the conflict in Ethiopia, battling against COVID-19, improving clean energy access, and protecting the environment. The Secretary will underscore US support for a peaceful and inclusive Kenyan election in 2022. He will thereafter visit Nigeria, and Senegal. EPA/DANIEL IRUNGU Dostawca: PAP/EPA.

Сосредоточение российских войск на границе с Украиной дает президенту России Владимиру Путину возможность предпринять дальнейшие агрессивные меры против Украины «очень быстро», заявил в среду в Киеве госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы знаем, что планы по увеличению этих (российских) сил готовы в ближайшее время, и это дает возможность президенту Путину, также в кротчайшие сроки, предпринять дальнейшие агрессивные меры против Украины», — сказал Блинкен на встрече с сотрудниками посольство США в Киеве, пишет Первая Лента со ссылкой на Reuters.

Госсекретарь США выразила надежду, что в ходе пятничной встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеве российская сторона останется на «дипломатическом и мирном пути».

Блинкен добавил, что президент США Джо Байден поручил ему отправиться в Киев, чтобы подтвердить приверженность Америки делу Украины.

Глава американской дипломатии прибыл в Украину в среду утром. В рамках визита в Киев он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой, с которыми обсудит российскую угрозу.

В четверг Блинкен вылетит в Берлин, где встретится со своими коллегами из Германии, Великобритании и Франции, чтобы обсудить возможный ответ на любую военную акцию России против Украины. В пятницу в Женеве Блинкен поговорит с главой российской дипломатии Лавровым.

Ранее эксперт назвал главную цель РФ на Донбассе.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 5 часов agoОбновлено: 19 января, 2022
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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