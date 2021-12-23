Майдана точно не будет — эксперт рассказал, как поступит запад по отношению к Порошенко

Западные политики и лидеры не станут на сторону пятого президента Украины Петра Порошенко в деле об государственной измене. Такое мнение выразил украинский политолог Руслан Бортник.

Он считает, что ситуация, как с российским оппозиционером Алексеем Навальным, когда его поддерживали на Западе, не повторится. Политолог отмечает, что сейчас в Европе все спокойно и никто не говорит о преследовании политического оппонента. Все говорят только о честном расследовании, пишет Первая Лента со ссылкой на канал НАШ.

В тоже время эксперт также добавил, что и не стоит ожидать нового Майдана из-за этой ситуации в Украине.

«Думаю, что серьёзных протестов, нового майдана за Порошенко не было бы. Максимум – как за Тимошенко в своё время. Ограниченные, партийные, очень локализированные. Посмотрите на реакцию западных партнёров. Они же не говорят, как о Навальном, о преследовании лидера оппозиции. Они говорят: нет, нужно объективное расследование. Жуют жвачку», – заявил Бортник.

Ранее ситуацию прокомментировал экс-спикер парламента Дмитрий Разумков.