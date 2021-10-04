За отзыв Разумкова «слуги» собрали около 190 подписей — Корниенко

04.10.2021 13:20

Укринформ

Народные депутаты от фракции "Слуга народа" в Верховной Раде собрали около 190 подписей под подписными листами для отзыва Дмитрия Разумкова с должности Председателя ВР.

Об этом председатель партии "Слуга народа", первый заместитель парламентской фракции Александр Корниенко сообщил во время брифинга в парламенте, передает корреспондент Укринформа.

"Собраны 175 подписей на подписном листе. Так как он выдается на 175 подписей, больше мы там не ставили. Есть отдельное приложение, оно не является формальным, оно не будет рассматриваться сейчас Аппаратом ВР, но там еще где-то около 15 подписей, то есть всего где-то около 190 я видел", — сообщил Корниенко.

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Как сообщал Укринформ, народные депутаты из фракции "Слуга народа" 2 октября собрали необходимые 150 подписей для инициирования отзыва с должности Председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Это произошло в рамках двухдневного выездного заседания фракции "СН" в Трускавце. По информации пресс-секретаря фракции "СН" Юлии Палийчук, народные депутаты от фракции "Слуга народа" во время выездного заседания политсилы в Трускавце решили в понедельник, 4 октября, начать процедуру отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Главной кандидатурой на пост главы украинского парламента является первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

Председатель ВР Дмитрий Разумков заявил, что парламентская фракция партии "Слуга народа" отказалась встречаться с ним, чтобы обсудить вопрос отзыва с должности.

По материалам: Укринформ