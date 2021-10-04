В Кабмине рассказали, принятие каких законов ожидают от ВР на этой неделе

В Кабмине рассказали, принятие каких законов ожидают от ВР на этой неделе

04.10.2021 09:57

Укринформ

Министр Кабинета Министров Олег Немчинов ожидает, что Верховная Рада на ближайшей пленарной неделе примет правительственные законопроекты об административных процедурах, об изменениях в Закон «О Кабинете Министров Украины» и о лишении правительства несвойственных ему полномочий.

Об этом он рассказал в еженедельном обзоре в сфере реформы государственного управления, обнародованном на Ютубе, сообщает корреспондент Укринформа.

«Мы ожидаем пленарных заседаний Верховной Рады и ожидаем, что в повестке дня будут три наших законопроекта. В первую очередь, это во втором чтении законопроект об административных процедурах. Держим кулаки и надеюсь, что этот законопроект в конце концов будет принят», — сказал Немчинов.

Он отметил, что на прошлой неделе правительство продолжило работу над законопроектом, который урегулирует вопросы оплаты труда государственных служащих. На совещании, которое было проведено с представителями Министерства финансов, Нацгосслужбы и Офиса Президента, удалось выйти на компромиссный вариант. В скором времени этот проект закона будет внесен в секретариат Кабинета Министров, его будут рассматривать на правительственном комитете, а затем — на заседании правительства, после этого его внесут на рассмотрение Верховной Рады.

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«Кроме того, хочу напомнить о поручении, которое было дано Президентом Украины Владимиром Зеленским относительно необходимости соблюдения безопасности работы госслужащих в соответствии с уровнем эпидемической ситуации в регионе. То есть о вакцинации. Сейчас мы ставим задачу для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу всех государственных органов в режиме желтой зоны. А это, напомню, 80% вакцинированных по крайней мере одной дозой. Если же регионы будут переходить в красную зону, конечно, это должна быть 100% вакцинация либо справка от семейного врача о противопоказаниях к вакцинации либо о наличии антител в период до полугода после болезни», — акцентировал Немчинов.

Чиновник также обратил внимание на то, что Министерство здравоохранения инициировало изменения к внутреннему приказу, согласно которому служащие органов местного самоуправления, государственные служащие будут обязательно вакцинироваться против опасных болезней.

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Министр КМУ призвал граждан беречь свое здоровье и активно вакцинироваться, чтобы защититься от коронавирусной инфекции.

Как сообщалось, с начала кампании вакцинации в Украине привито 7 190 643 человека, из них полностью иммунизированы и получили две дозы 5 771 866 человек.

По материалам: Укринформ