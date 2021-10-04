Разумков сообщил о запуске процедуры отзыва его с должности спикера ВР

Разумков сообщил о запуске процедуры отзыва его с должности спикера ВР

04.10.2021 18:51

Укринформ

По представлению руководителя парламентской фракции партии "Слуга народа" Давида Арахамии запускается процедура отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Соответствующий документ в Фейсбуке обнародовал Разумков, сообщает Укринформ.

"По представлению народного депутата Давида Арахамии запускается процедура отзыва Председателя Верховной Рады Украины с должности", — отметил Председатель ВР.

Он в очередной раз подчеркнул, что процедура его отзыва с должности спикера будет проходить исключительно согласно закону и Регламенту ВР.

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Как сообщал Укринформ, народные депутаты из фракции "Слуга народа" на двухдневном выездном заседании в Трускавце 2 октября собрали необходимые 150 подписей для инициирования отзыва с должности Председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. По информации пресс-секретаря фракции "СН" Юлии Палийчук, под коллективной инициативой народных депутатов об отзыве Разумкова с должности спикера парламента было собрано 197 подписей.

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Главной кандидатурой на пост главы парламента является первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

По материалам: Укринформ