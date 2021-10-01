Задержание Саакашвили: МИД пригласил посла Грузии
Задержание Саакашвили: МИД пригласил посла Грузии
01.10.2021 20:59
Укринформ
В Министерство иностранных дел пригласили руководителя грузинского посольства в Украине для получения официальной информации относительно оснований и обстоятельств задержания Саакашвили в Грузии.
Как передает Укринформ, об этом в Твиттере сообщил представитель МИД Олег Николенко.
"Видим информацию в СМИ о задержании гражданина Украины Михеила Саакашвили в Грузии. В Министерство иностранных дел приглашен руководитель посольства Грузии в Украине для получения официальной информации об основаниях и обстоятельства такого задержания", — говорится в посте.
Бачимо інформацію в ЗМІ про затримання громадянина України Міхеіла Саакашвілі в Грузії. До Міністерства закордонних справ запрошено керівника посольства Грузії в Україні для отримання офіційної інформації про підстави та обставини такого затримання.
— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) October 1, 2021
Как сообщал Укринформ, утром в пятницу, 1 октября, Саакашвили разместил видеоролик в Фейсбуке, в котором сказал, что находится в Батуми.
Однако заместитель главы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе позже заявил, что Саакашвили, объявивший о своем возвращении на родину, не покидал территорию Украины.
В то же время вечером премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что экспрезидента Грузии Саакашвили 1 октября задержали в этой стране.
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Саакашвили возглавлял Грузию в 2008-2013 годах. После поражения на выборах в 2013 году он покинул страну. После чего против политика возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки.
В Офисе Президента заявили, что Глава государства Владимир Зеленский обеспокоен новостями о задержании Саакашвили и тоном заявлений, которые звучат в Грузии относительно возможного развития ситуации.
По материалам: Укринформ