Задержание Саакашвили: МИД пригласил посла Грузии

01.10.2021 20:59

Укринформ

В Министерство иностранных дел пригласили руководителя грузинского посольства в Украине для получения официальной информации относительно оснований и обстоятельств задержания Саакашвили в Грузии.

Как передает Укринформ, об этом в Твиттере сообщил представитель МИД Олег Николенко.

"Видим информацию в СМИ о задержании гражданина Украины Михеила Саакашвили в Грузии. В Министерство иностранных дел приглашен руководитель посольства Грузии в Украине для получения официальной информации об основаниях и обстоятельства такого задержания", — говорится в посте.

Бачимо інформацію в ЗМІ про затримання громадянина України Міхеіла Саакашвілі в Грузії. До Міністерства закордонних справ запрошено керівника посольства Грузії в Україні для отримання офіційної інформації про підстави та обставини такого затримання.

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) October 1, 2021

Как сообщал Укринформ, утром в пятницу, 1 октября, Саакашвили разместил видеоролик в Фейсбуке, в котором сказал, что находится в Батуми.

Однако заместитель главы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе позже заявил, что Саакашвили, объявивший о своем возвращении на родину, не покидал территорию Украины.

В то же время вечером премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что экспрезидента Грузии Саакашвили 1 октября задержали в этой стране.

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Саакашвили возглавлял Грузию в 2008-2013 годах. После поражения на выборах в 2013 году он покинул страну. После чего против политика возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки.

В Офисе Президента заявили, что Глава государства Владимир Зеленский обеспокоен новостями о задержании Саакашвили и тоном заявлений, которые звучат в Грузии относительно возможного развития ситуации.

По материалам: Укринформ