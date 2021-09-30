Стефанишина опровергла фейк, будто бы Украина не отвечает критериям безвиза

Стефанишина опровергла фейк, будто бы Украина не отвечает критериям безвиза

29.09.2021 23:48

Укринформ

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина расценивает сообщения в СМИ о вероятной отмене безвиза как инсинуации перед саммитом Украина – ЕС.

Как передает Укринформ, об этом Стефанишина сказала каналу "Украина 24".

“Сегодняшние новости, поднявшие этот вопрос в СМИ, свидетельствуют о желании некоторых внутренних сил расшатать ситуацию накануне саммита Украина – ЕС. Ведь на самом деле Отчет о безвизовом режиме для стран Балкан и Восточного партнерства был обнародован 4 августа”, — рассказала Стефанишина.

Она отметила, что отчет признает, что Украина продолжает отвечать критериям, необходимым для выполнения безвизового режима с Евросоюзом.

“Я расцениваю эти публичные выпады, как инсинуации перед саммитом Украина – ЕС непосредственно. И полностью могу опровергнуть информацию о том, что Украина не отвечает критериям безвизового режима”.

По мнению Стефанишиной, Европейская комиссия "вполне может выйти с публичной коммуникацией" по этому вопросу.

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Позиция вице-премьера по европейской интеграции по этому вопросу базируется на официальном Отчете ЕС, который публикуется каждый год. Стефанишина напомнила, что по результатам Отчета принимается решение о продлении или прекращении функционирования безвизового режима.

Как сообщалось в СМИ, несколько стран ЕС якобы вынесли оценки относительно либерализированного визового режима со странами Западных Балкан, Грузии, Молдовы и Украины. Согласно этим оценкам, Украина якобы представляет повод для беспокойства.

По материалам: Укринформ