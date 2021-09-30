Разумков показал документ про сбор подписей о его отзыве

Разумков показал документ про сбор подписей о его отзыве

30.09.2021 10:59

Укринформ

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявляет, что сегодня народные депутаты получат подписные листы об отзыве его с должности.

Как передает Укринформ, об этом сам Разумков сообщил в Фейсбуке.

"Ожидаемо, коллеги пришли за подписными листами об отзыве меня с должности Председателя Верховной Рады Украины. Соответствующее предложение подал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Сразу расписал документ на Аппарат Верховной Рады Украины", — заявил Разумков.

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Он также отметил: "Как и обещал, медлить с процессом не буду. Сегодня коллеги получат подписные листы. Продуктивной работы в Трускавце!)".

По материалам: Укринформ