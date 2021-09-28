Если бы Россия хотела переговоров Зеленского и Путина, мы бы уже знали дату — глава ОП
Если бы Россия хотела переговоров Зеленского и Путина, мы бы уже знали дату — глава ОП
28.09.2021 00:04
Укринформ
Президент Зеленский предложил российскому коллеге провести переговоры по урегулированию ситуации на востоке Украины, и если бы РФ хотела этой встречи, уже были бы известны ее дата и место.
Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, сообщает Укринформ.
"Для всего цивилизованного мира понятно, что Украина не нарушает Минские договоренности. У нас много вопросов к этим договоренностям, но мы ответственная страна", — отметил он.
Ермак напомнил, что Зеленский предложил российскому президенту прямые переговоры. Однако в Москве постоянно уходят от ответа, заявляя то якобы об отсутствии повестки дня, то об отказе обсуждать некоторые вопросы.
"Мне кажется, что наши отношения, если так можно о них сказать, находятся в такой стадии, когда просто надо — если есть желание и политическая воля прекратить войну, выполнять нормы международного права, уважать признанные границы, — то надо просто садиться и говорить об этом", — подчеркнул глава ОП.
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В ответ на вопрос, есть ли такое желание у РФ, Ермак заметил: "Если бы такое желание было на 100%, то мы бы уже знали дату и место проведения этих переговоров".
Как сообщалось, накануне пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что главным препятствием для встречи Путина с Зеленским является "нежелание Киева выполнять соглашения Минск-2"
Напомним, 20 апреля 2021 года Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину, предложив ему встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война".
Фото: ОП
По материалам: Укринформ