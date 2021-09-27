Глава Нацполиции назвал основные версии покушения на Шефира

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22.09.2021 15:12

Укринформ

Полиция рассматривает в качестве основных версий обстрела автомобиля первого помощника Президента Сергея Шефира покушение с целью давления на руководство государства и дестабилизацию политической ситуации.

Об этом глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил во время пресс-конференции, передает Укринформ.

"Версии, которые рассматривает Национальная полиция, это покушение с целью давления на руководство государства и дестабилизация политической ситуации. В том числе рассматривается версия с участием спецслужб иностранных государств", — сказал он.

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Клименко добавил, что к разыскным действиям подключены лучшие работники ведомства, которым также помогают сотрудники СБУ.

Как сообщалось, в Киевской области стреляли в автомобиль первого помощника Президента Сергея Шефира, водитель получил ранения.

По информации МВД, в автомобиль попало более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

По факту обстрела автомобиля первого помощника Президента Сергея Шефира было открыто уголовное производство — с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц (ст. 115 УКУ).

Полиция ввела в Киевской области операцию "Перехват".

По материалам: Укринформ