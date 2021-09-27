Глава Нацполиции назвал основные версии покушения на Шефира
Глава Нацполиции назвал основные версии покушения на Шефира
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22.09.2021 15:12
Укринформ
Полиция рассматривает в качестве основных версий обстрела автомобиля первого помощника Президента Сергея Шефира покушение с целью давления на руководство государства и дестабилизацию политической ситуации.
Об этом глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил во время пресс-конференции, передает Укринформ.
"Версии, которые рассматривает Национальная полиция, это покушение с целью давления на руководство государства и дестабилизация политической ситуации. В том числе рассматривается версия с участием спецслужб иностранных государств", — сказал он.
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Клименко добавил, что к разыскным действиям подключены лучшие работники ведомства, которым также помогают сотрудники СБУ.
Как сообщалось, в Киевской области стреляли в автомобиль первого помощника Президента Сергея Шефира, водитель получил ранения.
По информации МВД, в автомобиль попало более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.
По факту обстрела автомобиля первого помощника Президента Сергея Шефира было открыто уголовное производство — с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц (ст. 115 УКУ).
Полиция ввела в Киевской области операцию "Перехват".
По материалам: Укринформ