Украина станет членом НАТО, когда будет соответствовать его критериям — Квин

Украина станет членом НАТО, когда будет соответствовать его критериям — Квин

24.09.2021 19:12

Укринформ

Украина обязательно станет членом Североатлантического альянса, когда будет отвечать критериям членства.

Об этом заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин, обращаясь к участникам первой молодежной встречи Киевского форума по безопасности «Запад-Восток, Север-Юг», основанного Фондом Арсения Яценюка «Открой Украину», сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу КФБ.

«Соединенные Штаты придерживаются декларации Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина будет членом НАТО… США стремятся к тому, чтобы двери НАТО оставались открытыми для всех претендентов, когда они смогут выполнить обязательства и требования относительно членства», — подчеркнула дипломат.

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Она также отметила, что получение членства в НАТО является не признаком военной силы, а «отражением сильного демократического общества, которое верит в такие принципы, как равное правосудие для всех, уважение прав человека, прозрачность работы правительства и свободные выборы».

Как сообщал Укринформ, Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина готова к членству в Североатлантическом альянсе.

По материалам: Укринформ