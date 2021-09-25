Украина станет членом НАТО, когда будет соответствовать его критериям — Квин
Украина станет членом НАТО, когда будет соответствовать его критериям — Квин
24.09.2021 19:12
Укринформ
Украина обязательно станет членом Североатлантического альянса, когда будет отвечать критериям членства.
Об этом заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин, обращаясь к участникам первой молодежной встречи Киевского форума по безопасности «Запад-Восток, Север-Юг», основанного Фондом Арсения Яценюка «Открой Украину», сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу КФБ.
«Соединенные Штаты придерживаются декларации Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина будет членом НАТО… США стремятся к тому, чтобы двери НАТО оставались открытыми для всех претендентов, когда они смогут выполнить обязательства и требования относительно членства», — подчеркнула дипломат.
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Она также отметила, что получение членства в НАТО является не признаком военной силы, а «отражением сильного демократического общества, которое верит в такие принципы, как равное правосудие для всех, уважение прав человека, прозрачность работы правительства и свободные выборы».
Как сообщал Укринформ, Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина готова к членству в Североатлантическом альянсе.
По материалам: Укринформ