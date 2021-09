Искренность и страстность: западные дипломаты оценили выступление Зеленского в ООН

23.09.2021 23:59

Укринформ

Постоянный представитель Канады при ООН Боб Рэй назвал выступление Президента Владимира Зеленского на 76-й сессии Генассамблеи ООН искренним и откровенным.

Об этом сообщает Укринформ.

"Эта речь выделяется в потоке слов, звучавших на Генассамблее ООН, — написал Рэй в Твиттере. — Я приветствую Президента Зеленского за его откровенность, искренность и честность".

Amidst a torrent of words at UNGA this speech stands out. I salute President Zelensky for his blunt, heartfelt honesty. https://t.co/hBqawuNTz4

— Bob Rae (@BobRae48) September 23, 2021

В свою очередь Государственный департамент США отметил страстность выступления Президента Украины.

"Зеленский выступил со страстным обращением на Генассамблее ООН. Мы согласны, что настоящая приверженность принципам ООН означает реагирование на российскую оккупацию Крыма и принудительное голосование граждан Украины на выборах в Государственную думу России".

@ZelenskyyUA gave a passionate address at #UNGA76 tonight— we agree genuine commitment to UN principles means responding to the Russian occupation of Crimea and forced voting by Ukrainian citizens in Russia’s Duma elections.

— DoS Europe and Eurasia (@StateEUR) September 23, 2021

Как сообщал Укринформ, 22 сентября Владимир Зеленский выступил в общих дебатах Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Читайте также: ООН должна быть «скорой помощью» для глобальных проблем — Зеленский

Президент, в частности призвал "оживить" ООН и ее устав, заметив, что Организация проявила слабость в борьбе с пандемией коронавируса, проигнорировала участие в Крымской платформе, а также должным образом не отреагировала на раздачу Россией паспортов жителям оккупированных территорий Украины и вовлечение граждан Украины в выборы Госдумы.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ