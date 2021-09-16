На Банковой обсудили судебную реформу с послами G7 и ЕС и согласовали совместное заявление

На Банковой обсудили судебную реформу с послами G7 и ЕС и согласовали совместное заявление

16.09.2021 19:26

Укринформ

В Офисе Президента состоялась рабочая встреча, посвященная имплементации законов по возобновлению работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины и относительно порядка избрания на должности членов Высшего совета правосудия.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на Офис Президента, в мероприятии приняли участие послы стран «Большой семерки» и Европейского Союза, заместитель руководителя ОП Андрей Смирнов, министр юстиции Денис Малюська, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин, председатель Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина, председатель Комиссии по вопросам правовой реформы при Президенте, народный депутат Сергей Ионушас, председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков, председатель Верховного Суда Валентина Данишевская, председатель Совета судей Украины Богдан Монич.

«Участники, в частности, обсудили вопросы формирования первого состава конкурсной комиссии для проведения конкурса на занятие должностей членов Высшей квалификационной комиссии судей и первого состава Этического совета, который будет проверять на добропорядочность кандидатов на должности членов ВСП», — отметили в Офисе главы государства.

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Депутат Костин поблагодарил международных партнеров и ССУ за номинирование кандидатов в конкурсную комиссию и выразил надежду, что она заработает в ближайшее время и сможет отобрать качественно новый состав Высшей квалификационной комиссии судей. В то же время он напомнил, что 13 сентября Совет судей не смог делегировать своих представителей в Этический совет, из-за чего затягивается его формирование.

В этой связи председатель ВС Валентина Данишевская отметила, что «хотя Совет судей и не выбрал с первого раза представителей в Этический совет, этим он не нарушил закон, и они и дальше будут голосовать, пока не изберут этих лиц».

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В то же время председатель ССУ Богдан Монич отметил, что Совет судей будет продолжать работу над делегированием кандидатов в Этический совет.

Со своей стороны, заместитель главы миссии в Посольстве Великобритании Николас Гаррокс отметил, что Украина имеет качественное законодательство по очистке и перезапуску Высшего совета правосудия, и его нужно выполнять.

При этом глава представительства ЕС Матти Маасикас отметил, что судебная реформа является не только внутренним вопросом для Украины, ведь ее успешная реализация прямо будет определять внешнеполитический имидж страны, привлечение международной помощи и инвестиций.

Заместитель руководителя ОП Андрей Смирнов подчеркнул, что позицию Президента Владимира Зеленского по затронутым вопросам можно сформулировать однозначной фразой: «Ни шагу назад в судебной реформе».

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Он отметил высказанное председателем Совета судей Украины заверение в том, что не будет происходить блокирования выполнения Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия» и в дальнейшем продолжатся активные действия совета судей по скорейшему делегированию представителей в Этический совет.

«А любые предложения изменений в законодательство будут рассматриваться в парламенте в обычном режиме, как это делается в отношении всех других законов», — отметил Смирнов.

Все участники встречи, кроме представителей органов судебной власти, которые ограничены своим статусом, согласовали совместное заявление. В нем отмечается, что успешная реализация инициированной Президентом судебной реформы имеет решающее значение для будущего страны.

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Участники встречи приветствуют шаги, предпринятые международными партнерами и органом судейского самоуправления по выполнению норм Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины» (№ 1629-IX) в контексте делегирования кандидатов в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на занятие должности члена ВККСУ.

Они также высоко оценивают профессиональный уровень экспертов, номинированных международными организациями в первый состав Этического совета, деятельность которого предусмотрена Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия» (№ 1635-IX).

В то же время участники встречи выражают обеспокоенность «тем, что Совет судей Украины не осуществил в течение тридцати дней исчерпывающих мер для надлежащей реализации требований Закона № 1635-IX в части делегирования кандидатов из числа судей или судей в отставке в состав Этического совета, чем отложил его формирование на неопределенное время».

Подписанты настаивают на скорейшем завершении формирования Этического совета и конкурсной комиссии и начале их работы.

При этом участники встречи «категорически не приемлют любые попытки поставить под угрозу имплементацию жизненно важной для Украины реформы, направленной на укрепление верховенства права, повышение уровня доверия общества к органам судебной власти, привлечение иностранных инвестиций и приближение евроатлантического будущего Украины».

Как сообщалось, на заседании 13 сентября ни один из кандидатов на должность члена конкурсной комиссии для проведения конкурса на занятие должности члена ВККСУ по квоте Совета судей Украины не набрал необходимого количества голосов.

В состав Этического совета ССУ должен делегировать трех человек из числа судей или судей в отставке, которые в составе Этического совета должны определять, соответствует ли кандидат на должность члена Высшего совета правосудия критериям профессиональной этики и добропорядочности, и предоставлять список кандидатов, рекомендуемых для назначения на должности членов ВСП.

Фото: Офис Президента

По материалам: Укринформ