Операция украинской разведки в Афганистане заслуживает высокой оценки — Волкер
Операция украинской разведки в Афганистане заслуживает высокой оценки — Волкер
14.09.2021 18:14
Укринформ
Операция украинской военной разведки относительно эвакуации людей из Афганистана заслуживает высокой оценки.
Такое мнение высказал бывший представитель Госдепартамента США по вопросам Украины (2017-2019 гг.) Курт Волкер во время организованного Kyiv Post вебинара на тему отношений Украины и НАТО, сообщает корреспондент Укринформа.
"Хотел бы сделать комплимент Вооруженным силам Украины и в частности, спецназовцам, за их невероятную роль в вывозе людей из Афганистана. Думаю, что в целом это — трагедия, которой можно было бы избежать, и Соединенные Штаты могли бы гораздо лучше отработать. Но Украина присоединилась и помогла многим людям уехать. И, по моему мнению, это должно быть высоко оценено", — заявил Волкер.
Читайте также: Штаты могли бы изменить для России цену агрессии против Украины — Волкер
По его словам, после начала российской агрессии Украине удалось восстановить Вооруженные силы, которые сейчас являются одними из самых боеспособных в Европе.
По мнению Волкера, украинские военные также продемонстрировали, что "могут вносить вклад в операции НАТО, как это было в Афганистане".
Как сообщал Укринформ, сотрудники Главного управления разведки МОУ провели спасательную операцию в Кабуле, благодаря которой эвакуированы граждане Украины и других государств, в том числе представители ООН, правозащитных организаций, репортеры и люди, которые сотрудничали с коалиционным контингентом.
По материалам: Укринформ