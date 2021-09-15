Политика

Операция украинской разведки в Афганистане заслуживает высокой оценки — Волкер

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Операция украинской разведки в Афганистане заслуживает высокой оценки - Волкер

Операция украинской разведки в Афганистане заслуживает высокой оценки — Волкер

14.09.2021 18:14

Укринформ

Операция украинской военной разведки относительно эвакуации людей из Афганистана заслуживает высокой оценки.

Такое мнение высказал бывший представитель Госдепартамента США по вопросам Украины (2017-2019 гг.) Курт Волкер во время организованного Kyiv Post вебинара на тему отношений Украины и НАТО, сообщает корреспондент Укринформа.

"Хотел бы сделать комплимент Вооруженным силам Украины и в частности, спецназовцам, за их невероятную роль в вывозе людей из Афганистана. Думаю, что в целом это — трагедия, которой можно было бы избежать, и Соединенные Штаты могли бы гораздо лучше отработать. Но Украина присоединилась и помогла многим людям уехать. И, по моему мнению, это должно быть высоко оценено", — заявил Волкер.

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По его словам, после начала российской агрессии Украине удалось восстановить Вооруженные силы, которые сейчас являются одними из самых боеспособных в Европе.

По мнению Волкера, украинские военные также продемонстрировали, что "могут вносить вклад в операции НАТО, как это было в Афганистане".

Как сообщал Укринформ, сотрудники Главного управления разведки МОУ провели спасательную операцию в Кабуле, благодаря которой эвакуированы граждане Украины и других государств, в том числе представители ООН, правозащитных организаций, репортеры и люди, которые сотрудничали с коалиционным контингентом.

По материалам: Укринформ

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0 0 1 минута чтения
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