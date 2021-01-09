Секретарь СНБО – в годовщину крушения МАУ в Иране: Вопросов без ответа не оставим

Секретарь СНБО – в годовщину крушения МАУ в Иране: Вопросов без ответа не оставим

08.01.2021 09:36

Укринформ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заверил, что по делу катастрофы самолета авиакомпании МАУ в Иране вопросов без ответов не останется.

Как передает Укринформ, об этом Данилов написал в Фейсбуке.

"8 января 2020 года – катастрофа украинского самолета в Иране. Помним. Скорбим. Вопросов без ответа не оставим … ", – написал он.

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Как сообщалось, год назад, 8 января 2020 года, после взлета из аэропорта Тегерана был сбит самолет, принадлежавший авиакомпании «Международные авиалинии Украины». Погибли все, кто находился на борту: 176 человек, из которых 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших – граждане семи стран. Все члены экипажа и двое пассажиров были гражданами Украины.

11 января, после нескольких дней отрицания, в Иране официально признали, что украинский самолет был ошибочно сбит зенитно-ракетным комплексом противовоздушной обороны.

Фото: AA

По материалам: Укринформ