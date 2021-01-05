Отстранение Тупицкого: собрание судей КСУ приняло заявление

05.01.2021 17:23

Укринформ

Собрание судей Конституционного Суда приняло заявление в отношении ситуации, сложившейся в связи с изданием Президентом Указа «Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины» от 29 декабря 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Собрания судей Конституционного Суда Украины обращают внимание на недопустимость несоблюдения органами государственной власти и должностными лицами предписаний Конституции Украины, что может привести к блокированию работы Конституционного Суда Украины, которое сделает невозможным осуществление конституционного контроля в целях обеспечения верховенства Конституции Украины, утверждения прав и свобод человека", – говорится в заявлении.

Как отмечается, судьи КСУ обеспокоены ситуацией, сложившейся в связи с изданием этого Указа.

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В заявлении указано, что Конституция Украины имеет высшую юридическую силу; законы и другие нормативно-правовые акты принимаются на ее основе и должны ей соответствовать (ч. 2 ст. 8 Конституции).

Кроме того, судьи КСУ отмечают, что органы государственной власти и их должностные лица в своей деятельности обязаны неукоснительно соблюдать требования Конституции, в частности те, которые гарантируют независимость Конституционного Суда Украины, независимость и неприкосновенность судей КСУ (ст. 147, 149 Основного закона).

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В пресс-службе КСУ также сообщили, что в адрес суда поступило научное заключение относительно отстранения от должности судьи Конституционного Суда Украины в уголовном производстве, подготовленное членами Научно-консультативного совета КСУ.

В нем указано, что особый статус судей Конституционного Суда предусматривает специальные законодательные гарантии их независимости, в частности в аспекте увольнения или временного отстранения судьи КСУ от должности в уголовном производстве, с учетом принципа верховенства права, международных стандартов и действующих конституционных норм во время применения к этим лицам надлежащей правовой процедуры.

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Также отмечается, что Конституцией и соответствующими международными документами закреплен одинаковый юридический статус всех судей Конституционного Суда, независимо от субъекта их назначения, через систему гарантий обеспечения их независимости. Конституционный Суд является независимым от других ветвей власти, также фундаментальной основой баланса ветвей власти.

В научном заключении указано, что международно-правовые акты, Конституция, а также официальная конституционная доктрина Украины признают, что независимость и неприкосновенность судей Конституционного Суда, которая является неотъемлемой составляющей их статуса, должна быть равной независимости и неприкосновенности других судей.

Как сообщал Укринформ, 29 декабря 2020 года Президент подписал Указ об отстранении председателя КСУ Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда сроком на два месяца.

В тот же день в КСУ отметили, что решение об освобождении судьи от должности принимается исключительно Конституционным Судом на специальном пленарном заседании, и никакой другой орган или должностное лицо не могут принять такое решение вместо суда. 30 декабря в КС заявили, что считают Указ об отстранении Тупицкого "юридически ничтожным", и призвали его отменить.

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Ранее Главе КС Тупицкому объявили о подозрении в оказании влияния на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний. Дело касается приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области.

Председатель КС не явился 28 декабря в Офис генпрокурора для вручения уведомления о подозрении. Он сослался на семейные обстоятельства и попросил перенести визит в прокуратуру на другой день. В то же время Офис генпрокурора подготовил ходатайство в Офис Президента, в котором говорится о разрешении на отстранение от должности Главы КС Тупицкого.

27 октября 2020 года КСУ признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными полномочия НАПК по проверке деклараций чиновников, мониторинга образа жизни субъектов декларирования, установления своевременности подачи деклараций, положения об открытом доступе к декларациям в Едином государственном реестре.

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Президент 25 ноября обратился в Венецианскую комиссию со срочным запросом относительно оценки конституционной ситуации, сложившейся после решения КСУ от 27 октября.

В заключениях Венецианской комиссии говорится, что Конституционный Суд Украины нуждается в реформировании и деполитизации.

Президент Украины пообещал учесть позицию Венецианской комиссии при проведении судебной реформы.

По материалам: Укринформ